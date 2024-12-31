"В любой момент": экс-спикер Генштаба не исключает удар ВС РФ во время новогодних праздников

По словам Владислава Селезнева, во время обстрела 31 декабря противник запустил не так много воздушных целей, а ресурс для более масштабной атаки есть — около 1400 ракет.

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После утренней вражеской ракетно-дроновой атаки сегодня, 31 декабря, которая не классифицируется как масштабная, российская армия может нанести в ближайшее время повторный удар, так сказал в комментарии ТСН бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Российские z-паблики сообщили, что российская армия атаковала заводы, задействованные в сети оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Заявляется также о повреждении котельных и многоэтажек. То есть ракетный террор продолжается", — сообщил Селезнев.

Однако Селезнев также добавил, что во время утренней атаки враг потратил небольшое количество своих ресурсов. Поэтому, соответственно, ракеты у него остались.

"Это делается для того, чтобы придавливать нашу систему ПВО. Какую цель оккупанты пытались поразить в Киеве — об этом не сообщается. Враг пытается ударить по нашим военным объектам. Очевидно то, что нам надо быть начеку", — сообщил он.

Он напомнил, что год назад началась масштабная воздушная тревога, ночью раздавались взрывы. И все это происходило в ночь на Новый год.

"В ночь на 2 января враг совершил масштабную ракетно-дроновую атаку. Скорее всего, российская армия вновь будет использовать этот фактор давления в период новогодних праздников. Ресурс для этого есть — 1400 ракет", — напоминает Селезнев.

На вопрос был ли ответ со стороны врага, эксперт отвечает следующее: "Стоит ли рассматривать нынешнюю ракетную атаку как ответ на удары этой ночью по Курской области и Крыму? Не думаю. Обычно такое готовится заранее — заранее готовятся самолеты, загружаются ракеты, выезжают на позиции наземные ракетные комплексы. Я уверен в том, что никакой связи между украинскими ракетно-дроновыми атаками и российскими нет. Единственное и принципиальное отличие — мы воюем с российскими военными.

Можно подвести итог, что Селезнев говорит, что вероятность следующего удара есть, и она высока.

"Повторная ракета атака может произойти в любой момент. Враг использовал лишь 8 своих стратегических бомбардировщиков, определенный запас ресурсов он имеет ", — уточняет эксперт.

Ранее мы писали, что в ССО сообщили, что украинские силы продвинулись в Курской области РФ и захватили населенный пункт, который держали северокорейские солдаты.