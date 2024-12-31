"У будь-який момент": ексспікер Генштабу не виключає удару ЗС РФ під час новорічних свят

За словами Владислава Селезньова, під час обстрілу 31 грудня противник запустив не так багато повітряних цілей, а ресурс для більш масштабної атаки є — близько 1400 ракет.

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Після ранкової ворожої ракетно-дронової атаки сьогодні, 31 грудня, яка не класифікується як масштабна, російська армія може завдати найближчим часом повторного удару, так сказав у коментарі ТСН колишній прессекретар Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Російські z-пабліки повідомили, що російська армія атакувала заводи, задіяні в мережі оборонно-промислового комплексу нашої країни. Заявляється також про пошкодження котелень і багатоповерхівок. Тобто ракетний терор триває", — повідомив експерт.

Однак Селезньов також додав, що під час ранкової атаки ворог витратив невелику кількість своїх ресурсів. Тож, відповідно, ракети в нього залишилися.

"Це для того, щоб заглушувати нашу систему ППО. Яку ціль окупанти намагалися вразити в Києві — про це не повідомляється. Ворог намагається вдарити по наших військових об'єктах. Очевидно те, що нам треба бути напоготові", — повідомив він.

Він нагадав, що рік тому почалася масштабна повітряна тривога, вночі лунали вибухи. І все це відбувалося в ніч на Новий рік.

"У ніч на 2 січня ворог здійснив масштабну ракетно-дронову атаку. Найімовірніше, російська армія знову використовуватиме цей чинник тиску в період новорічних свят. Ресурс для цього є — 1400 ракет", — нагадує Селезньов.

На запитання, чи була відповідь з боку ворога, експерт відповідає: "Чи варто розглядати нинішню ракетну атаку як відповідь на удари цієї ночі по Курській області та Криму? Не думаю. Зазвичай таке готується заздалегідь — заздалегідь готуються літаки, завантажуються ракети, виїжджають на позиції наземні ракетні комплекси. Я впевнений у тому, що жодного зв'язку між українськими ракетно-дроновими атаками і російськими немає. Єдина і принципова відмінність — ми воюємо з російськими військовими.

Можна підбити підсумок, що Селезньов каже, що ймовірність наступного удару є, і вона висока.

"Повторна ракета атака може відбутися в будь-який момент. Ворог використав лише 8 своїх стратегічних бомбардувальників, певний запас ресурсів він має", — уточнює експерт.

Раніше ми писали, що в ССО повідомили, що українські сили просунулися в Курській області РФ і захопили населений пункт, який тримали північнокорейські солдати.