Україну атакували 70 БПЛА: ППО працювала у 9 регіонах, є постраждалі (фото)

Захисникам неба вдалося ліквідувати 46 безпілотників. У трьох областях є пошкодження приватних будинків, постраждали дві жінки.

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Вночі на 9 січня Україну атакували 70 дронів, 46 з них збили. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські окупанти почали запускати БПЛА о 19:30 8 січня, серед них були "Шахеди" та дрони-імітатори різних типів. Повітряні цілі летіли з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Сили ППО збили 46 "Шахедів" та безпілотників інших типів. Захисники неба відпрацювали у 9 областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській. Ще 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків на землі.

"Через падіння збитих ударних БПЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині", — додали у Повітряних силах.

Що відомо про наслідки

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що о 22:07 у селі Нове Пекельне внаслідок падіння уламків збитого дрона горіла машина. Також були пошкоджені приватний будинок і дві господарчі споруди.

"Постраждали дві жінки 42 і 67 років — без госпіталізації", — зазначив керівник ОВА.

У Сумській обладміністрації лише передали, що вночі над регіоном збили 11 "Шахедів".

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про "тривожну ніч" через дрони та знищення п’яти безпілотників в межах області.

Фото: Ігор Табурець Фото: Ігор Табурець Фото: Ігор Табурець

"Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль. Обстеження території триває", — проінформував Табурець.

Нагадаємо, 8 січня ЗС РФ вдарили КАБами та балістикою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Відомо про 13 загиблих мирних мешканців та понад сотню поранених, серед яких є 14-річний підліток. Десятеро постраждалих перебувають у важкому стані. Ворожі авіабомби пошкодили чотири адміністративні будівлі та 28 одиниць транспорту — 27 машин і трамвай.