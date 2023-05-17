С 22 мая в Киеве не будет останавливаться транспорт после объявления воздушной тревоги

Согласно новому решению Совета обороны Киева, наземный общественный транспорт сможет подвозить горожан к ближайшему укрытию в случае опасности. В частности, условный автобус сможет доехать до станции метро поблизости.

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Совет обороны столицы Украины разрешил наземному общественному транспорту довозить пассажиров до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Нововведение вступит в силу с 22 мая. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила в соцсетях пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения", — объяснили в КГГА.

В посте пресс-службы говорится, что водитель транспорта будет делать соответствующее объявление для пассажиров. Ближайшим укрытием может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

"Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве", — добавили в КГГА.

Кто не сможет въезжать в Киев во время воздушной тревоги?

Также пресс-служба КГГА сообщила, что в случае объявления воздушной тревоги с 22 мая будет действовать запрет на заезд в столицу крупногабаритного транспорта. Такое решение также принял Совет обороны города.

"Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны", — объяснили в КГГА.

По данным пресс-службы, контроль над остановкой грузового транспорта будут осуществлять сотрудники Нацгвардии и патрульной полиции Киева.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик подарил жене спецпропуск, позволяющий ездить по улицам Киева в комендантский час. Супруги проехались по Южному мосту, передвижение по которому разрешено только спецтранспорту.

После публикации видео с Южного моста в сети разразился скандал. Сотрудники Нацполиции изъяли спецпропуск у артиста и провели разговор с супругами о запрете фиксации объектов стратегического значения.