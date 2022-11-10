"Укренерго" запровадило нові графіки відключення світла в Україні на 10 листопада (фото)

Жорсткіші обмеження торкнуться споживачів із Києва та ще чотирьох областей.

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У четвер, 10 листопада, запроваджують планові відключення електроенергії в Україні. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

За даними оператора системи передачі енергії, планові відключення електроенергії запроваджують на території всієї України.

Максимальні обмеження, як ідеться в повідомленні "Укренерго", торкнуться побутових споживачів із Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей.

10 листопада діятимуть такі режими планових відключень електроенергії:

з 06:00 до 24:00 — у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській і Донецькій областях;

з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 — у всіх інших областях України.

Аварійні відключення електроенергії в четвер, як зазначають в "Укренерго", наразі не плануються. Графіки вимкнення світла для кожного регіону мають оприлюднити обленерго.

"Економне споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а значить, застосовувати менші обсяги обмежень для споживачів. Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу кілька потужних електроприладів протягом дня, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та із 17 :00 до 23:00", — додали в "Укренерго", анонсуючи планові відключення електроенергії на 10 листопада.

[ + – ] "Укренерго" запровадило нові графіки відключення світла в Україні на 10 листопада

Зазначимо, що раніше "Укренерго" анонсувало можливе послаблення відключень електроенергії побутовим споживачам. Графіки вимкнення світла можуть стати комфортнішими, якщо всі ремонтні роботи на об'єктах критичної інфраструктури будуть завершені, а ЗС РФ не здійснять чергові ракетні удари.

Також повідомлялося, що США хочуть допомогу Україні впоратися з блекаутами. Для вирішення проблеми з частими відключеннями електроенергії Вашингтон розглядає можливі постачання генераторів, засобів для очищення води й обігрівачів.