"Укрэнерго" ввело новые графики отключения света в Украине на 10 ноября (фото)

Более жесткие ограничения затронут потребителей из Киева и еще четырех областей.

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В четверг, 10 ноября, вводят плановые отключения электроэнергии в Украине. Об этом предупреждает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По данным оператора системы передачи энергии, плановые отключения электроэнергии вводятся на территории всей Украины.

Максимальные ограничения, как говорится в сообщении "Укрэнерго", затронут бытовых потребителей из Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

10 ноября будут дейстовать следующие режимы плановых отключений электроэнергии:

с 06:00 до 24:00 — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;

с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 — во всех других областях Украины.

Аварийные отключения электроэнергии в четверг, как отмечают в "Укрэнерго", пока не планируются. Графики выключения света для каждого региона должны обнародовать облэнерго.

"Экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений для потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", — добавили в "Укрэнерго", анонсируя плановые отключения электроэнергии на 10 ноября.

[ + – ] "Укрэнерго" ввело новые графики отключения света в Украине на 10 ноября

Отметим, что ранее "Укрэнерго" анонсировало возможное ослабление отключений электроэнергии бытовым потребителям. Графики выключения света могут стать более комфортными, если все ремонтные работы на объектах критической инфраструктуры будут завершены, а ВС РФ не осуществят очередные ракетные удары.

Также сообщалось, что США хотят помощь Украине справиться с блэкаутами. Для решения проблемы с частыми отключениями электроэнергии Вашингтон рассматирвает возможные поставки генераторов, средств для очистки воды и обогревателей.