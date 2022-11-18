Рішення про встановлення новорічної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з військовими, — КМДА

За словами чиновників, в умовах воєнного стану місто відмовиться від святкового ярмарку та концертів, які зазвичай організовували навколо новорічного дерева у центрі столиці.

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Рішення про встановлення новорічної ялинки у Києві ухвалять після консультацій із Силами оборони України. Якщо ж її встановлюватимуть, то лише коштом меценатів. Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації.

У відомстві повідомили, що Комісія київської ради з питань культури, туризму та громадських комунікацій розглянула петицію мешканців міста, які виступили проти встановлення новорічної ялинки в умовах повномасштабної війни з Росією. А остаточне рішення прийматиметься на основі ситуації з безпекою.

"Всі наведені аргументи ми при обговоренні варіантів встановлення Головної ялинки країни врахували — йдеться про безпеку, невикористання бюджетних коштів та економію електроенергії. Тут наші позиції ідентичні. Місто і не планувало витрачати бюджетні кошти, але головними моментами визначило безпеку та енергоекономію", — розповіла голова комісії Вікторія Муха.

Чиновниця зазначила, що святкове дерево у центрі столиці може стати для всіх українців символом надії та віри.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко розповіла, що після консультацій із командуванням угруповання сил та засобів оборони Києва новорічну ялинку встановлюватимуть за гроші меценатів.

"До нас вже звернулися меценати та соціально відповідальний бізнес із пропозицією допомогти в установці та оформленні ялинки. Нам готові надати й саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічування ялинки, якщо такий формат буде схвалено", — сказала вона.

Але водночас в умовах воєнного стану місто відмовиться від святкового ярмарку та концертів, які зазвичай організовували навколо ялинки у центрі столиці.

Нагадаємо, 8 листопада на сайті київської міської ради з'явилася петиція, в якій просять не ставити цього року новорічну ялинку на Софійській площі. Авторка звернення впевнена, що дорогі свята варто відзначати після закінчення війни.

10 листопада кияни створили альтернативну петицію з пропозицією встановити новорічну ялинку. Автор нової петиції просить не дозволяти Росії вкрасти новорічні свята в України.