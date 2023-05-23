Волинська фірма "експортувала" запчастини для комплектування субмарин у Росію, — СБУ (фото)

Компанія на Волині виготовляла високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів і відправила в РФ майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

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Компанію, яка реалізовувала в Росію запчастини для комплектування для виробництва підводних човнів, викрили у Волинській області правоохоронці. Про це 23 травня повідомили в пресслужбі СБУ.

Тіньова схема продажу технологічно продукції виявилася доволі масштабною. Одна з компаній виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Її керівник був причетним до оборудки. Продукція цієї організації може використовуватися для виробництва підводних човнів, тому була корисною для окупантів.

Зрадники вирішили ретельно замаскувати свої дії. Учасники злочинної схеми задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських держав. Правоохоронці зазначили, що голова цієї фірми підтримував контакти та співпрацював із терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР".

Іноземна компанія закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб. Згодом організація переправляла її кінцевим замовникам, які перебували в РФ.

Загалом ділки нелегально "експортували" майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Така кількість продукції направлялася після масштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Співробітники правоохоронних структур провели обшуки в помешканнях фігурантів і виявили комп’ютерну техніку, документи й мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, гроші. Порушено кримінальне провадження. Керівнику волинського підприємства-виробника планують повідомити про підозру.

Нагадаємо, у квітні на Київщині виявили 15 підприємств, які працювали на користь ФСБ. Контролював структури колишній регіонал Володимир Сівкович. Він курував "політичний офіс" із Москви, куди йому вдалося втекти. Його соратники проводили координацію роботи агентурних мереж у прифронтових районах для підривної діяльності проти нашої країни. Дохід від підконтрольних Сівковичу підприємств направляли на підтримку держави-агресора та колаборантів.