Смертельна ДТП із бійцем НГУ: у Макарівському суді висловилися про аварію за участю їхнього голови

У пресслужбі суду заявили, що орган правосуддя має нульову толерантність до вживання алкоголю за кермом і висловили співчуття родичам загиблого нацгвардійця.

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У Макарівському районному суді Київської області виступили за повне та неупереджене розслідування щодо свого голови Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця вночі 26 травня. Коментар пресслужби опубліковано на офіційному сайті.

"Ми не знаємо всіх подробиць шокуючої події, яка сталася, та й важко в це повірити. Колектив суду висловлює щирі співчуття сім'ї загиблого та поділяє смуток та біль", – йдеться у повідомленні.

Також у публікації наголошується, що у Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом.

"Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події", – пише пресслужба.

Крім того, у суді пообіцяли максимально сприяти слідству та повідомили, що зараз Олексій Тандир відсутній на робочому місці.

Смертельна ДТП за участю голови суду: що сталося

Як повідомляло Державне бюро розслідувань, у Києві близько півночі 26 травня сталася дорожня аварія зі смертельним наслідком — суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України.

За інформацією ЗМІ, винуватцем ДТП виявився голова Макарівського суду в Київській області Олексій Тандир, який у стані алкогольного сп'яніння їхав автомобілем Lexus проспектом Берестейським і на смерть збив 23-річного військового.

Коли нацгвардієць побачив машину, що швидко їхала, він пішов ставити фішку, щоб зупинити та перевірити документи у водія, і в цей момент був збитий автомобілем, що летів, за словами очевидців, на величезній швидкості.

За даними журналістів, Олексій Тандир стверджує, що не він був за кермом на момент аварії. Він заявив, що водій втік з місця події, після чого він сам вийшов з автомобіля.

В автомобілі судді нібито виявили пляшки з алкоголем. За інформацією ДБР, заплановано проведення примусових аналізів для встановлення факту алкогольного сп'яніння під час аварії, оскільки сам Тандир відмовився проходити тест.

Що відомо про загиблого?

Журналісти з'ясували особу загиблого службовця. За попередньою інформацією його звали Вадим Бондаренко, йому було 23 роки. Родом він із Черкаської області.

За даними ЗМІ, загиблий — солдат строкової служби. У нього залишилося троє дітей. Батько знаходиться в Бахмуті, брат також на фронті, а дружина з дітьми перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що нещодавно підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками отримала депутатка Київської міської ради. ЗМІ вказували, що йдеться про Ярину Ар'єву, яка нібито була під впливом наркотичних речовин.

19 травня у Нацполіції Києва повідомляли, що на Оболонському проспекті чоловік ударив водія Mitsubishi Lancer, викрав його машину та потрапив у ДТП.