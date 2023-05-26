ДТП на блокпосту в Киеве: судьям сообщили о подозрении, — прокуратура

В настоящее время судья Алексей Тандыр находится под стражей, сообщили в Государственном бюро расследований.

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Судье, который сбил бойца Национальной гвардии Украины на блокпосту в Киеве, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, судьи Макаровского суда Киевской области Алексей Тандыр по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Кроме этого прокуроры требуют, чтобы Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей. Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии у судьи биологических образцов.

В ГБР сообщили, что судья, сбивший насмерть нацгвардейца, находится под стражей.

ДТП на блокпосту в Киеве

25 мая 2023 в 23:55 судья за рулем автомобиля сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины, который нес службу на блокпосту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

Виновником ДТП оказался председатель Макаровского суда в Киевской области Алексей Тандыр. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Нацгвардеец увидел мчавшийся на большой скорости автомобиль, который пошел ставить фишку, чтобы остановить и проверить документы у водителя, и в этот момент был сбит автомобилем.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, погибшему срочнику Нацгвардии было 23 года. У него остались жена и трое детей.