Пьяное ДТП в Броварах: в полиции сообщили об аресте главы РГА Майбоженко (фото)
По версии следствия, тестирование прибором Drager у главы Броварской РГА показало содержание алкоголя в крови в 2,31 промилле, что значительно превышает допустимую норму.
Глава Броварской районной государственной администрации (РГА) Владимир Майбоженко был задержан после того, как на своем авто совершил наезд на пешеходов. Об этом 26 апреля сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Как рассказали в полиции, в результате наезда пострадали четверо человек, включая одного ребенка. Они доставлены в больницу.
На месте ДТП алкотестер показал 2,31 промилле, что превышает норму десятикратно. Водитель был задержан в порядке 208-статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, по факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286-1 УК Украины.
"По предварительным данным, 26 апреля 2024 года чиновник райгосадминистрации Киевщины, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле. Четырех человек, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Решается вопрос об избрании для Майбоженко меры пресечения
Как уже сообщалось, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко совершил наезд на толпу людей, в результате чего четверо человек, включая ребенка, пострадали. По словам мэра Бровар Игоря Сапожко, врачи борются за жизни пострадавших.
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко уволят с должности председателя Броварской РГА.
Напомним, в числе пострадавших в Броварах также был ребенок.