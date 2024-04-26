Среди пострадавших мать с двухлетней дочкой: стало известно, кого сбил глава Броварской РГА

По словам руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, ребенок получил перелом плечевой кости, а также подкожную гематому затылочной области головы. Также множественные ушибы и переломы получили и другие жертвы пьяной езды чиновника.

Related video

В результате ДТП в Броварах, в ходе которого глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек, пострадал ребенок в возрасте двух с половиной лет. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По данным чиновника, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 31-летняя женщина и ее 2,5 летняя дочка. Также травмы получили двое мужчин — 29 и 26 лет.

Известно, что ребенок получил перелом плечевой кости, а также подкожную гематому затылочной области головы.

"У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследование продолжается", — рассказал руководитель ОВА.

Пострадавшие пребывают в Броварской больнице интенсивного лечения, добавил Кравченко.

ДТП в Броварах — все подробности

Вечером 26 апреля стало известно, что в Броварах пьяный водитель совершил наезд на пешеходов, в результате чего четверо человек получили травмы.

Позже выяснилось, что за рулем был глава Броварской РГА Владимир Майбоженко. Алкотестер показал, что он был пьян, его задержали на месте. По факту ДТП открыто уголовное производство. По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, Майбоженко будет уволен с должности председателя Броварской РГА.

Владимир Майбоженко на месте ДТП Фото: Скрин видео

Напомним, СМИ показали момент жуткого ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко.