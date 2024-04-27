ДТП в Броварах: Зеленский уволил Майбоженко, который сбил людей на зебре (фото)

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента. Владимиру Майбоженко уже избрали сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

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Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности председателя Броварской районной военной администрации. Об этом говорится в распоряжении Президента № 46/2024-рп.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'', — говорится в документе.

Документ датирован 27 апреля 2024 года. С 20 апреля 2006 по 14 мая 2010 года Владимир Майбоженко был председателем председатель Киевского областного совета. 28 ноября 2022 года был назначен председателем Броварской РГА.

ДПТ с главой Броварской РГА: что известно

В городе Бровары Киевской области 26 апреля произошло ДТП с участием главы Броварской районной государственной администрации (РГА) Владимира Майбоженко. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В соцсетях заявляют, что алкотестер показал уровень алкоголя 2,31 промилле у чиновника, что в 10 раз выше нормы.

По словам очевидцев, в ДТП возле кафе в Броварах Киевской области пострадали трое взрослых и один ребенок.

Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко задержали после того, как он на своем авто совершил наезд на пешеходов.

Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Четверо человек, пострадавших в ДТП, находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии.