ДТП в Броварах: Зеленський звільнив Майбоженка, який збив людей на зебрі (фото)
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента. Володимиру Майбоженку вже обрали повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні Президента № 46/2024-рп.
"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'', — йдеться у документі.
Документ датовано 27 квітня 2024 року. З 20 квітня 2006 по 14 травня 2010 року Володимир Майбоженко був головою голова Київської обласної ради. 28 листопада 2022 року був призначений головою Броварської РДА.
ДПТ з головою Броварської РДА: що відомо
У місті Бровари Київської області 26 квітня сталася ДТП за участю голови Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У соцмережах заявляють, що алкотестер показав рівень алкоголю 2,31 проміле в чиновника, що в 10 разів вище за норму.
За словами очевидців, у ДТП біля кафе в Броварах Київської області постраждали троє дорослих і одна дитина.
Очільника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка затримали після того, як він на своєму авто скоїв наїзд на пішоходів.
Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Четверо осіб, постраждалих у ДТП, перебувають у лікарні, з них двоє — у важкому стані.