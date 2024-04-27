ДТП в Броварах: Зеленський звільнив Майбоженка, який збив людей на зебрі (фото)

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента. Володимиру Майбоженку вже обрали повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

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Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні Президента № 46/2024-рп.

"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'', — йдеться у документі.

Документ датовано 27 квітня 2024 року. З 20 квітня 2006 по 14 травня 2010 року Володимир Майбоженко був головою голова Київської обласної ради. 28 листопада 2022 року був призначений головою Броварської РДА.

ДПТ з головою Броварської РДА: що відомо

У місті Бровари Київської області 26 квітня сталася ДТП за участю голови Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У соцмережах заявляють, що алкотестер показав рівень алкоголю 2,31 проміле в чиновника, що в 10 разів вище за норму.

За словами очевидців, у ДТП біля кафе в Броварах Київської області постраждали троє дорослих і одна дитина.

Очільника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка затримали після того, як він на своєму авто скоїв наїзд на пішоходів.

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Четверо осіб, постраждалих у ДТП, перебувають у лікарні, з них двоє — у важкому стані.