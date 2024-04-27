Пьяное ДТП в Броварах: главу РГА Майбоженко отправили в СИЗО на два месяца

Владимир Майбоженко не будет иметь права внести залог. Четверо пострадавших в пьяном ДТП в Броварах находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии.

Related video

Главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко назначили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров главе одной из РГА Киевской области, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей сроком на 2 месяца", — отметили в пресс-службе.

Это означает, что Майбоженко пробудет до 27 июня в СИЗО без права внесения залога.

Что известно о ДТП в Броварах с участием Майбоженко

Вечером 26 апреля некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в городе Бровары Киевской области произошло ДТП с участием местного депутата. По данным журналистов, речь идет о главе Броварской районной государственной администрации (РГА) Владимире Майбоженко, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и наехал на пешеходов.

Через несколько часов после аварии в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщили, что Майбоженко задержали и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В то же время глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что чиновник будет уволен.

Утром 27 апреля стало известно, что председателю Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко сообщили о подозрении в нарушении правил дорожно-транспортного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о состоянии пострадавших в ДТП.

"Четыре человека находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих — множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы. Девочка 2,5 лет и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки", — отметил Кравченко.

пост Руслана Кравченко Фото: Скриншот

Напомним, 26 апреля в сети также появилось видео того, как именно председатель РГА Броваров Владимир Майбоженко сбил нескольких человек, будучи в нетрезвом состоянии.