П'яна ДТП в Броварах: голову РДА Майбоженка відправили до СІЗО на два місяці

Володимир Майбоженко не матиме права внести заставу. Четверо постраждалих у п'яній ДТП у Броварах перебувають у лікарні, двоє з них — у важкому стані.

Related video

Голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 2 місяці", — зазначили в пресслужбі.

Це означає, що Майбоженко пробуде до 27 червня у СІЗО без права внесення застави.

Що відомо про ДТП у Броварах за участі Майбоженка

Ввечері 26 квітня деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що у місті Бровари Київської області сталася ДТП за участю місцевого депутата. За даними журналістів, йдеться про голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння та наїхав на пішоходів.

За кілька годин після аварії у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили, що Майбоженка затримали та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Водночас голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що чиновника буде звільнено.

Вранці 27 квітня стало відомо, що голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку повідомили про підозру у порушенні правил дорожньо-транспортного руху, скоєне у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив про стан потерпілих у ДТП.

"Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. Дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини", — зазначив Кравченко.

пост Руслана Кравченко Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 квітня у мережі також з'явилось відео того, як саме голова РДА Броварів Володимир Майбоженко збив кількох людей, будучи в нетверезому стані.