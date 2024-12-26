Бейонсе показала запрещенный жест во время выступления в перерыве матча НФЛ (видео)

По словам одного из футболистов, если бы такой жест во время игры сделал кто-то из членов команды, то получил бы штраф.

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43-летняя американская певица в стиле R’n’B Бейонсе выступила в перерыве рождественского двойного матча между играми Texas-Ravens в НФЛ и показала пальцами жест, изображающий пистолет, что является запрещенным в НФЛ, – пишет Daily Mail. Это произошло в конце исполнения ее кантри-хита !Texas hold 'em", где артистку подняли со временной сцены высоко в воздух посреди огромного стадиона.

Сделав жест с изображением пистолета, держа указательный и средний пальцы левой руки высоко над газоном стадиона NRG в ее родном городе Хьюстоне, она вызвала шквал обсуждений в соцсетях.

"Хотел бы отметить, что Бейонсе делает жест с изображением двух пистолетов, который запрещен в НФЛ и карается штрафом в 15 ярдов", — сказал один из игроков лиги. Использование любого символа пистолета в игре НФЛ автоматически карается штрафом в 15 ярдов за неспортивное поведение.

"Рада, что я не единственная, кто это заметила", "У нас были все остальные стереотипы о Техасе — почему бы не оружие?", "Я буквально сказала то же самое своему мужу, как только она это сделала. Все это было ужасно", "Также стоит отметить, что Бейонсе присваивает культуру, которая была запрещена левыми", — пишут в комментариях.

Был ли этот жест частью ее выступления или каким-то протестом, неясно.

Шоу Бейонсе стало ее первым выступлением с тех пор, как ее мужа Jay-Z обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, в котором также участвовал музыкальный магнат и опальный рэпер Шон "Дидди" Комбс. Это произошло в 2000 году на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Jay-Z решительно отрицал обвинения, и адвокат Дидди, который в настоящее время ожидает суда и находится за решеткой по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией, также заявляет о своей невиновности.

Netflix обещал на матче ряд специальных гостевых выступлений, и с Бейонсе на сцене в начале ее выступления появились Shaboozey и Post Malone, а на заключительном этапе к ней присоединилась ее дочь, 12-летняя Блю Айви.

Рождественское шоу Бейонсе — ее третье крупное выступление в перерыве игры НФЛ. Она была сольным хедлайнером на шоу в перерыве Суперкубка в 2013 году и стала специальным гостем вместе с Бруно Марсом на шоу Coldplay Super Bowl три года спустя.

Певица впервые исполнила песни из своего последнего альбома Cowboy Carter вживую.

Полное выступление Бейонсе

По словам инсайдеров, она планирует новый тур, о котором собирается объявить в течение нескольких недель. Он начнется в Лос-Анджелесе в марте.

"Это были очень тяжелые несколько месяцев для Бейонсе, но она полностью сосредоточена на том, чтобы ее предстоящий тур стал успешным. Следующие несколько недель имеют решающее значение, поскольку она объявит о новом альбоме и новом туре. Объявление должно было произойти пару недель назад, но его отложили", — сказал один из информаторов.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе отказалась от фамилии Jay-Z.