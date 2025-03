Богаче Бейонсе и Боно: назван самый состоятельный музыкант в мире

Джазовый музыкант Герб Альперт все еще гастролирует и его состояние более 1,25 миллиарда долларов.

Бейонсе, Боно и Боб Дилан известны, как очень богатые музыканты. Но есть один, который богаче и куда менее известен, хотя завоевал все награды в музыкальной индустрии — от "Грэмми" до "Тони". Джазовый музыкант Герб Альперт стал знаменит еще в 1950-х и гастролирует до сих пор со своим оркестром Tijuana Brass Band. Об этом пишет Daily Mail.

Один из главных хитов Герба Альперта Rise

89-летний Герб стал знаменит в конце 1950-х, прежде чем в следующем десятилетии ворваться в центр внимания, сформировав свой духовой оркестр Tijuana Brass Band и даже выпустив в 1965 году самый продаваемый альбом Whipped Cream & Other Delights, обойдя The Beatles и The Rolling Stones.

Он рассказывал, что нашел свое звучание после поездки в Тихуану, Мексика, в 1962 году.

В 1979 году он стал первым и единственным музыкантом, возглавившим чарты и как певец, и как инструменталист, с хитом Rise.

Герб Альперт на промо своего альбома Whipped Cream & Other Delights Фото: Facebook Herb Alpert

Выпустив 50 альбомов (14 из которых стали платиновыми, а 15 — золотыми), продав 72 миллиона пластинок и став основателем A&M Records, легенда музыки теперь владеет умопомрачительной суммой в 1,25 миллиарда долларов США.

Все это означает, что он стоит больше, чем звезда "Грэмми" 2025 года Бейонсе (1,13 млрд долларов) и даже Боно (1,04 млрд долларов), чьи туры с U2 принесли одни из самых больших доходов за всю историю.

Несмотря на то, что Херб стал миллиардером, он все еще гастролирует, снова объединившись со своим духовым оркестром Tijuana Brass Band.

Признание его таланта сохранилось и в современную эпоху благодаря премии "Грэмми" за лучший поп-инструментальный альбом Steppin' Out в 2013 году.

Музыкант также является успешным художником-абстракционистом и скульптором, чьи работы в последние годы привлекают все большее внимание благодаря нескольким нашумевшим выставкам.

В 1977 году он получил звезду на Голливудской Аллее славы, а в 2006 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В 2013 году Барак и Мишель Обама даже вручили Хербу престижную Национальную медаль искусств.

Его обширная благотворительная деятельность в основном сосредоточена на образовании, особенно в сфере искусства, а также на различных проблемах окружающей среды.

За 40 лет он и его вторая жена, певица Лани Холл, сделали пожертвования на сумму в десятки миллионов долларов, причем самое значительное пожертвование было сделано в 2007 году, когда Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) был предоставлен грант в размере 30 млн долларов.

У Херба трое детей: Доре (64 года) и Иден (58 лет) от первой жены Шэрон Мэй Любин, а также дочь Ария (48 лет) от Лани.

