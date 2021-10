Принцесса фанка. Звезда украинского джаза Ольга Лукачева о клубах, кошках и свободе на сцене

Ее уникальный голос никого не оставляет равнодушным, а неповторимая манера исполнения затрагивает самые потаенные струны души. Спеть с нашей героиней считают за честь многие видные украинские звезды. И даже если вы не любите фанк, услышав музыку Ольги Лукачевой и ее группы VOLGA:FUNK, вряд ли устоите на месте.

Ольга Лукачева прославилась, когда в телепрограмме "Голос країни" выступила с джазовой композицией Sweet Georgia Brown, которую некогда исполняла сама первая леди джаза Элла Фицжеральд. Певица заставила развернуться к себе всех четырех звездных тренеров: Тину Кароль, Святослава Вакарчука, Олега Скрипку и Александра Пономарева. Вот что значит высокий класс! Судей, таких разных в своих подходах и вкусах, потряс уровень исполнительского мастерства молодой певицы. Пресса писала: "Поет, как Элла Фицжеральд, а внешне – как Скарлетт Йоханссон". Кароль заметила молодой артистке: "Вы выходили — и уже начался спектакль. Вы уже дива!"

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На тот момент Ольга Лукачева была солисткой столичного оркестра Kiev Big Band. Позднее она создала проект VOLGA:FUNK, где исполняла уже не джаз, а фанк — дэнсовую "черную" музыку США, ставшую предтечей множества современных танцевальных стилей. Это музыка заводная, сексуальная, зажигательная, требующая полной отдачи как от вокалистки, так и от музыкантов: мощные басовые партии и раскачивающийся ритм гитары перемежаются здесь яркими вставками духовых инструментов, так что ноги зрителей сами пускаются в пляс. Этимология слова funk уходит корнями в афроамериканскую историю джаза и связана с запахом пота: сначала "фанк" означал запах пота от секса, теперь его интерпретируют поприличнее — от танца. Если уж совсем по-современному — от движа!

"Зрители пишут: "Покупать билеты со стульями нет смысла. После второй-третьей песни ты подрываешься. Не можешь остановиться — танцуешь и горлопанишь песни все два часа". Это правильное восприятие нашей музыки"

В исполнении Ольги и ее группы со сцены драйвово звучат хиты фанка 1960–70-х — Make It Funky, Sex Machine, I Believe In Miracles, Ain’t no Mountain High Enough, часто в дуэтах с другими украинскими звездами: Димой Шуровым (Pianoбой), KADNAY (Дмитрий Каднай, Фил Коляденко), Alloise, Женей Галичем (O.Torvald), Евгением Филатовым (The Мaneken). С такой сильной вокалисткой хочется оказаться рядом многим крупным артистам, потому что здесь, с одной стороны, хорошо раскрепощается внутреннее "я", а с другой — фанк-музыка требует повышенного чувства ритма и отточенного профессионализма. Масштабные концерты VOLGA:FUNK — это, как раньше говорили, "фирменное звучание", особый шик, который получается из смеси драйва и серьезной подготовительной школы. Поэтому за Ольгой Лукачевой в Украине закрепилось негласное прозвище — принцесса фанка, и многие артисты рады оказаться в ее джаз-фанковом королевстве.

Артистка родилась в Днепре. Играть училась с четырех лет — отец-музыкант направил ребенка по своим стопам. Окончила музыкальное училище по специальности "дирижер хора". Отец воспитывал дочь на записях ритм-н-блюза, джаза, соула, поэтому неудивительно, что она еще девочкой-подростком стала вокалисткой джаз-оркестра в Днепре.

В какой-то момент Ольга почувствовала, что помимо джаза свой потенциал хочет раскрыть в фанке, воплотив эту идею в своей группе. Помимо эстрадной Лукачева занята преподавательской деятельностью.

Вы поразили жюри шоу "Голос країни" исполнением Sweet Georgia Brown. Откуда у вас такой исполнительный уровень?

— Этот джазовый стандарт я пела еще с оркестром в Днепре в возрасте 13–14 лет. Папа, который был известным музыкантом, меня привел в биг-бэнд. А биг-бэндовые композиции сложные, в оркестре много музыкантов — нет возможности особо импровизировать, надо двигаться одним локомотивом, хотя эта песня довольно юморная. Так вот, в биг-бэнд я пришла с выученным материалом, и взрослые мужчины удивились моему исполнению, тому, что оно настолько близко к первоисточнику в лице Эллы Фицджеральд. Я волновалась в теле­эфире, но не так, чтобы зашкаливало. У меня был трепет, но не излишний, он нужен, чтобы внутри возникла необходимая амплитуда эмоциональных колебаний. Самоотдача должна происходить естественным путем.

[ + – ] ZOO SOLO. Ольга Лукачева придумала, чтобы в Theme De Yoyo Art Ensemble оf Chicago ее соло состояло из звуков животных— кошки, собачки, птички

Четверо судей тоже не думали, что будет так близко к Фицджеральд, иначе бы не развернули кресла. Однако фанк, как я понимаю, дал вам потом ту свободу на сцене, которая в джазовом "музыкальном локомотиве" невозможна?

— Да. Чтобы и я, и зал оторвались по полной! Проекту VOLGA:FUNK семь лет, и он предполагал коллаборацию с другими артистами.

Как в знаменитой советской группе "Поп-механика", где джазовый пианист Сергей Курехин собирал "Аквариум", "Кино", "АукцЫон" и даже, прости Господи, Иосифа Кобзона.

Важно

35 лет ВВ. Олег Скрипка о весне в Париже, падении рейтинга Зеленского и укусе Maruv

— У меня, кстати, с Кобзоном есть одна история. Когда мне было лет 14, я выступала с ним в одном сборном концерте в Днепре. Иду по коридору в слезах, у меня мобильный телефон украли, встречаю Кобзона со свитой. Пытаюсь их обойти. Он: "Стоп всем. Почему плачешь?" — "Неважно. Украли мобильный телефон". Он говорит: "Подыми руку, резко опусти и скажи: "Фиг с ним!" А мы тебе организуем покупку нового телефона". И все было действительно организовано: депутаты из обладминистрации приобрели мне новый мобильник. Когда я гастролировала в детской шоу-группе, то часто с разными знаменитостями пересекалась. Ларису Долину, например, еле узнала, настолько она оказалась миниатюрной, меньше меня ростом.

А кто из украинских звезд, которые с вами выступают, лучше врубаются в особенности фанка?

— Фагот из ТНМК достаточно поверхностно относится к этой музыке — ему ближе хип-хоп. А вот Дима Шуров поставил перед собой непростую задачу: сыграть композицию Afro Blue, а это сложный джазовый стандарт. Но Шурову хотелось дать джазу в ключе фанк-концерта, и это получилось. Он проделал серьезную работу.

Танцы до упаду

Украина и Киев любят фанк, потому что из него вышли беззаветно любимые нашим народом Boney M. и прочие западные группы в стиле диско, ассоциирующиеся с беззаботностью, пляжем, морем и любовными приключениями. Поэтому фанк так хорошо заходит в наших ночных клубах.

Пресса писала о Лукачевой: "Поет, как Элла Фицджеральд, а внешне — как Скарлетт Йоханссон". Тина Кароль заметила о молодой артистке: "Вы выходили — и уже начался спектакль. Вы уже дива!"

— Но моя ветвь фанка не настолько популярна, как диско. У нас скорее микс разных стилей. Я всегда отбираю материал, который во мне вызывает чувства. Мне ближе фанк, звучащий в итальянских кинодетективах 1960–70-х годов: вкрадчивые, интригующие, веселые мелодии. Еще мне нравится ранний фанк, где многие группы выпускали короткие альбомы по четыре песни, но хитом становилась одна, зато какая! У таких групп-комет всегда найдутся один-два мегахита. Из гигантов фанка я беру что-то у Джеймса Брауна, Чарльза Райта, Чаки Хан, Нины Симоне, Фела Кути — основателя афробита. Как по мне, синтезаторы несколько приглушили в 1980-е живой нерв фанк-музыки, поэтому я стараюсь не перегружать электроникой свое звучание.

У нас фанк еще исполняют Джамала и Иван Дорн.

— Считаю, что Дорн имеет прямое отношение к этому направлению, а Джамала скорее соул, это более спокойная музыка. Ведь "фанк" в переводе означает "танцевать так, чтобы взмокнуть".

А я читал, что изначально это означало "так заниматься любовью, чтобы вспотеть".

— Возможно. У отца фанка Джеймса Брауна были специфичные движения на сцене, напоминающие любовный акт. Однако у фанк-музыки помимо развлекательного были социальный и политический аспекты — в конце 1960-х в США, как у нас Майданы, была череда столкновений полиции и афроамериканцев, что отражалось в текстах песен последних. Мы рассказываем об этом со сцены, чтобы наша публика была в курсе смысловых нюансов.

[ + – ] НУЖНАЯ АМПЛИТУДА. "У меня был трепет на телеэфире, но не излишний, он нужен, чтобы внутри возникла необходимая амплитуда эмоциональных колебаний"

В чем фишка украинского фанка?

— На эту тему недавно вышел украинский документальный фильм "Усатый фанк" Александра Ковша и Виталия Бардецкого о вокально-инструментальных ансамблях 1960–1970-х годов Западной Украины, которые были аналогами западных фанк-групп. Но украинский, конечно, — это диско-фанк. У чистого фанка более живая, активная линия баса по сравнению с диско.

Правильное восприятие

Летом вы выступили на огромной площадке — фестивале Atlas Weekend. Вам нравится работать при большом скоплении народа или ближе клубный формат?

— Мне ближе клубы. Потому что на больших площадках ты далек от слушателя. Нет такого контакта. Мне не нравится понятие "массовости", это скорее американский коммерческий подход. Я люблю чувствовать своего слушателя. Мне по нраву более тонкая связь между артистом и публикой. Возможно, поэтому я немало использую фанк-материала, созданного англичанами, многие из которых — именно клубные звезды.

А чем отличаются немецкие, итальянские, английские исполнители фанка?

— Я больше люблю итальянцев и англичан — они меньше подмешивают в фанк других жаров. Те же немцы De-Phazz для меня — это скорее поп-музыка с элементами фанка и джаза. А я люблю, например, британскую группу Speedometer — они делают свою оригинальную музыку с вкраплениями из оld school [старой школы], и это хороший тон. А про итальянский фанк я уже говорила — у них своеобразная детективная манера, их музыки немало в итальянском кино.

"Фагот из ТНМК поверхностно относится к фанк-музыке — ему ближе хип-хоп. А Дима Шуров поставил себе задачу сыграть сложный джазовый стандарт Afro Blue — и это получилось"

Читал в одном из ваших интервью, что вы любите кошек?

— Я люблю животных, а что касается котов, то одно время они у меня гостили, но это были не мои. На самом деле ни одного животного, которого я бы сама завела, у меня нет. Кошка, которая у меня живет, она моего друга-парикмахера. Он по семейным обстоятельствам уезжал в другую страну и попросил приютить своего питомца.

На кошачий фанк не вдохновляет?

— Пока нет, а там — кто его знает. Сейчас в планах собрать VOLGA:FUNK и сделать новый материал. Думаю, соберемся и дадим наше фирменное звучание, а темы могут быть разные.

В хитах фанка чувствуется "черное" шаманство, а в вас много "белой" рациональности. Как вы это совмещаете в своих выступлениях?

— Есть такое, я еще и по гороскопу Дева. Готовлюсь конструктивно, но потом отрываюсь [улыбается] на концерте. Например, я придумала в Theme De Yoyo Art Ensemble оf Chicago, чтобы мое соло состояло из звуков животных — кошки, собачки, птички.

Вот и кошачий фанк…

— Я бы сказала, что тут целый зверинец под названием Zoo solo.

Как вы по реакции публики понимаете, что "зашло"?

Важно

Золотой юбилей Queen. 50 лет главной арт-роковой группе в истории

— У нас все сразу начинает действовать — с момента, как я появляюсь на сцене. Наша публика — фанкофилы. Но часто устраивать концерты мы не можем, потому что в Киеве немного площадок, способных принять 13 музыкантов: перкуссия, барабан, бэк-вокалисты и т. д. Скажу больше: у нас были проблемы с организаторами концертов в Ботаническом саду: они всех зрителей рассаживали по стульчикам. Бокальчик вина и стул — по такому стереотипу. Причем места со стульями стоили дороже, чем стоячие. Люди пришли, сели, послушали две песни, а потом вскочили и давай танцевать! После зрители пишут в сетях: "Покупать билеты со стульями нет смысла. После второй-третьей песни ты подрываешься. Не можешь остановиться, танцуешь и горлопанишь песни все два часа". Вот это правильное восприятие нашей музыки.