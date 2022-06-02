Организаторы сообщили, что причиной переноса дат фестиваля стала "текущая геополитическая ситуация". В этом году пропагандист Дмитрий Киселев собирался провести юбилейный, 20-ый сезон джаза в оккупированном поселке.

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Оргкомитет фестиваля Koktebel Jazz Party [который оккупанты с 2014 года проводят в Коктебеле вместо традиционного Jazz Koktebel] объявил о переносе дат проведения мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой фестиваля.

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В этом году организаторы рассчитывали провести Koktebel Jazz Party с 19 по 21 августа, однако в итоге отказались от этой идеи.

"С учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля. Уверены, что наши зрители поддержат такое решение", — прокомментировал российский пропагандист Дмитрий Киселев, основатель фестиваля Koktebel Jazz Party.

О новых датах проведения мероприятия пока не сообщается.

Организаторы уточняют, что фестиваль в этом году должен был стать юбилейным — 20-ым сезоном джаза в Коктебеле.

Фестиваль Jazz Koktebel впервые провели в 2003 году. Отметим, что после оккупации полуострова фестиваль Jazz Koktebel переехал на подконтрольную Украине территорию. В частности, два года подряд он проходил в Затоке Одесской области. В 2016 году организаторы провели его в Черноморске.

В 2019 году музыкальное мероприятие перевезли в Киев. Тогда же президент фестиваля Лилия Млинарич рассказала Фокусу, как изменился "Джаз-Коктебель" и почему его смысл теперь не только в музыке.

Напомним, Макс Барских выпустил песню-обещание на украинском языке.