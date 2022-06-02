У Криму бояться проводити влітку "Джаз Коктебель", про нові дати поки не повідомляють

Організатори повідомили, що причиною перенесення дат фестивалю стала "поточна геополітична ситуація". Цьогоріч пропагандист Дмитро Кисельов збирався провести ювілейний, 20 сезон джазу в окупованому селищі.

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Оргкомітет фестивалю Koktebel Jazz Party [який окупанти з 2014 року проводять у Коктебелі замість традиційного Jazz Koktebel] оголосив про перенесення дат проведення заходу. Про це повідомляється у пресрелізі, поширеному пресслужбою фестивалю.

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Цьогоріч організатори розраховували провести Koktebel Jazz Party з 19 по 21 серпня, проте відмовилися від цієї ідеї.

"З урахуванням поточної геополітичної ситуації нами було ухвалено рішення про перенесення дат проведення фестивалю. Упевнені, що наші глядачі підтримають таке рішення", — прокоментував російський пропагандист Дмитро Кисельов, засновник фестивалю Koktebel Jazz Party.

Про нові дати проведення заходу поки що не повідомляється.

Організатори уточнюють, що цьогорічний фестиваль мав стати ювілейним — 20-м сезоном джазу в Коктебелі.

Фестиваль Jazz Koktebel уперше провели у 2003 році. Зазначимо, що після окупації півострова фестиваль Jazz Koktebel переїхав на підконтрольну Україні територію. Зокрема, два роки поспіль він проходив у Затоці Одеської області. У 2016 році організатори провели його в Чорноморську.

У 2019 році музичний захід перевезли в Київ. Тоді ж президентка фестивалю Лілія Млинарич розповіла Фокусу, як змінився "Джаз-Коктебель" і чому його сенс тепер не лише в музиці.

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