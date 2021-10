Принцеса фанку. Зірка українського джазу Ольга Лукачова про клуби, кішок та свободу на сцені

Її унікальний голос нікого не залишає байдужим, а неповторна манера виконання зачіпає найпотаємніші струни душі. Заспівати з нашою героїнею вважають за честь багато відомих українських зірок. І навіть якщо ви не любите фанк, почувши музику Ольги Лукачової та її гурту VOLGA:FUNK, навряд встоїте на місці.

Ольга Лукачова прославилася, коли у телепрограмі "Голос країни" виступила з джазовою композицією Sweet Georgia Brown, яку колись виконувала перша леді джазу Елла Фіцжеральд. Співачка змусила розвернутися всіх чотирьох зіркових тренерів: Тіну Кароль, Святослава Вакарчука, Олега Скрипку та Олександра Пономарьова. Ось що означає найвищий клас! Суддів, таких різних у своїх підходах та смаках, вразив рівень виконавської майстерності молодої співачки. Преса писала: "Співає, як Елла Фіцжеральд, а зовні як Скарлетт Йоганссон". Кароль підмітила молодій артистці: "Ви виходили — і вже почалася вистава. Ви вже діва!"

На той час Ольга Лукачова була солісткою столичного оркестру Kiev Big Band. Пізніше вона створила проект VOLGA:FUNK, де виконувала вже не джаз, а фанк — денсову "чорну" музику США, що стала передвісником безлічі сучасних танцювальних стилів. Це музика заводна, сексуальна, запальна, що вимагає повної віддачі як від вокалістки, так і від музикантів: потужні басові партії і ритм гітари, що розгойдується, перемежовуються тут яскравими вставками духових інструментів, так, що ноги глядачів самі пускаються в танець. Етимологія слова funk сягає корінням в афроамериканську історію джазу і пов'язана із запахом поту: спочатку "фанк" означав запах поту від сексу, тепер його інтерпретують пристойніше — від танцю. Якщо вже зовсім по-сучасному – від двіжу!

"Глядачі пишуть: "Купувати квитки зі стільцями немає сенсу. Після другої-третьої пісні ти підриваєшся. Не можеш зупинитися — танцюєш і горланиш пісні всі дві години". Це правильне сприйняття нашої музики"

У виконанні Ольги та її гурту зі сцени драйвово звучать хіти фанку 1960–70-х — Make It Funky, Sex Machine, I Believe In Miracles, Ain't no Mountain High Enough, часто у дуетах з іншими українськими зірками: Дімою Шуровим (Pianoбой), KADNAY (Дмитро Каднай, Філ Коляденко), Alloise, Женею Галичем (O.Torvald), Євгеном Філатовим (The Мaneken). З такою сильною вокалісткою хочеться опинитися поряд багатьом великим артистам, бо тут, з одного боку, добре розкріпачується внутрішнє "я", а з іншого — фанк-музика потребує підвищеного почуття ритму та відточеного професіоналізму. Масштабні концерти VOLGA:FUNK — це, як раніше казали, "фірмове звучання", особливий шик, який виходить із суміші драйву та серйозної підготовчої школи. Тому за Ольгою Лукачовою в Україні закріпилося негласне прізвисько — принцеса фанку, і багато артистів раді опинитися в її джаз-фанковому королівстві.

Артистка народилася у Дніпрі. Грати навчалася з чотирьох років — батько-музикант направив дитину своїми стопами. Закінчила музичне училище за спеціальністю "диригент хору". Батько виховував доньку на записах ритм-н-блюзу, джазу, соулу, тому не дивно, що вона ще дівчинкою-підлітком стала вокалісткою джаз-оркестру у Дніпрі.

Якоїсь миті Ольга відчула, що окрім джазу свій потенціал хоче розкрити у фанку, втіливши цю ідею у своїй групі. Крім естрадної Лукачова зайнята викладацькою діяльністю.

Ви вразили журі шоу "Голос країни" виконанням Sweet Georgia Brown. Звідки у вас такий виконавчий рівень?

— Цей джазовий стандарт я співала ще з оркестром у Дніпрі у віці 13–14 років. Тато, який був відомим музикантом, мене привів у біг-бенд. А біг-бендові композиції складні, в оркестрі багато музикантів — немає можливості особливо імпровізувати, треба рухатися одним локомотивом, хоч ця пісня досить гуморна. Так ось, у біг-бенд я прийшла з вивченим матеріалом, і дорослі чоловіки здивувалися моєму виконанню, тому що воно настільки близьке до першоджерела в особі Елли Фіцджеральд. Я хвилювалася в телеефірі, але не так, щоби зашкалювало. У мене був трепет, але не зайвий, він потрібен, щоб усередині виникла необхідна амплітуда емоційних вагань. Самовіддача має відбуватися природним шляхом.

[ + – ] ZOO SOLO. Ольга Лукачова придумала, щоб у Theme De Yoyo Art Ensemble оf Chicago її соло складалося зі звуків тварин — кішки, собачки, пташки

Четверо суддів теж не думали, що буде так близько до Фіцджеральд, інакше б не розвернули крісла. Проте фанк, як я розумію, дав вам потім ту свободу на сцені, яка у джазовому "музичному локомотиві" неможлива?

— Так. Щоб і я, і зал відірвалися на повну! Проекту VOLGA:FUNK сім років, і він передбачав колаборацію з іншими артистами.

Як у знаменитій радянській групі "Поп-механіка", де джазовий піаніст Сергій Курьохін збирав "Акваріум", "Кіно", "Аукціон" і навіть, пробач Господи, Йосипа Кобзона.

— У мене, до речі, із Кобзоном є одна історія. Коли мені було 14 років, я виступала з ним в одному збірному концерті в Дніпрі. Іду коридором у сльозах, у мене мобільний телефон вкрали, зустрічаю Кобзона зі свитою. Намагаюся їх обійти. Він: "Стоп усім. Чому плачеш?" — "Неважливо. Вкрали мобільний телефон". Він каже: "Підніми руку, різко опусти і скажи: "Фіг з ним!" А ми тобі організуємо покупку нового телефону". І все було справді організовано: депутати з обладміністрації придбали мені новий мобільник. Коли я гастролювала у дитячій шоу-групі, то часто з різними знаменитостями перетиналася. Ларису Доліну, наприклад, ледве впізнала, настільки вона виявилася мініатюрною, меншою за мене зростом.

А хто з українських зірок, які з вами виступають, краще включаються в особливості фанку?

— Фагот із ТНМК досить поверхово ставиться до цієї музики — йому ближчий хіп-хоп. А ось Діма Шуров поставив собі непросте завдання: зіграти композицію Afro Blue, а це складний джазовий стандарт. Але Шурову хотілося дати джазу у ключі фанк-концерту, і це вийшло. Він зробив серйозну роботу.

Танці до упаду

Україна та Київ люблять фанк, бо з нього вийшли безмежно улюблені нашим народом Boney M. та інші західні групи у стилі диско, що асоціюються з безтурботністю, пляжем, морем та любовними пригодами. Тому фанк так добре заходить у наших нічних клубах.

— Але моя гілка фанку не така популярна, як диско. У нас скоріше мікс різних стилів. Я завжди відбираю матеріал, який у мене викликає почуття. Мені ближчий фанк, який звучить в італійських кінодетективах 1960–70-х років: вкрадливі, інтригуючі, веселі мелодії. Ще мені подобається ранній фанк, де багато гуртів випускали короткі альбоми по чотири пісні, але хітом ставала одна, зате яка! У таких груп-комет завжди знайдуться один-два мегахіти. З гігантів фанку я беру щось у Джеймса Брауна, Чарльза Райта, Чакі Хан, Ніни Сімоне, Фела Куті – засновника афробіту. Як на мене, синтезатори дещо приглушили у 1980-х живий нерв фанк-музики, тому я намагаюся не перевантажувати електронікою своє звучання.

У нас фанк ще виконують Джамала та Іван Дорн.

— Вважаю, що Дорн має прямий стосунок до цього напрямку, а Джамала швидше соул, це спокійніша музика. Адже "фанк" у перекладі означає "танцювати так, щоб змокнути".

А я читав, що спочатку це означало "так кохатися, щоб спітніти".

— Можливо. Батько фанку Джеймса Брауна мав специфічні рухи на сцені, що нагадують любовний акт. Проте фанк-музика, крім розважального, мала соціальний і політичний аспекти — наприкінці 1960-х у США, як у нас Майдани, була низка зіткнень поліції та афроамериканців, що відображалося в текстах пісень останніх. Ми розповідаємо про це зі сцени, щоби наша публіка була в курсі смислових нюансів.

[ + – ] ПОТРІБНА АМПЛІТУДА. "У мене був трепет на телеефірі, але не зайвий, він потрібен, щоб усередині виникла необхідна амплітуда емоційних коливань"

У чому фішка українського фанку?

— На цю тему нещодавно вийшов український документальний фільм "Вусатий фанк" Олександра Ковша та Віталія Бардецького про вокально-інструментальні ансамблі 1960–1970-х років Західної України, які були аналогами західних фанк-груп. Але український, звичайно, — це диско-фанк. У чистого фанку живіша, активніша лінія басу порівняно з диско.

Правильне сприйняття

Влітку ви виступили на величезному майданчику – фестивалі Atlas Weekend. Вам подобається працювати при великому скупченні народу чи ближче клубний формат?

— Мені ближчі клуби. Тому що на великих майданчиках ти далекий від слухача. Нема такого контакту. Мені не подобається поняття "масовості", це швидше американський комерційний підхід. Я люблю відчувати свого слухача. Мені до вподоби тонший зв'язок між артистом і публікою. Можливо тому я чимало використовую фанк-матеріалу, створеного англійцями, багато з яких — саме клубні зірки.

А чим вирізняються німецькі, італійські, англійські виконавці фанку?

— Я більше люблю італійців та англійців — вони менше підмішують у фанк інших жарів. Ті ж німці De-Phazz для мене – це скоріше поп-музика з елементами фанку та джазу. А я люблю, наприклад, британський гурт Speedometer — вони роблять свою оригінальну музику із вкрапленнями з оld school [старої школи], і це гарний тон. А про італійський фанк я вже говорила – у них своєрідна детективна манера, їхньої музики чимало в італійському кіно.

"Фагот із ТНМК поверхово відноситься до фанк-музики — йому ближче хіп-хоп. А Діма Шуров поставив собі завдання зіграти складний джазовий стандарт Afro Blue — і це вийшло"

Читав в одному з ваших інтерв'ю, що ви любите котів?

— Я люблю тварин, а що стосується котів, то певний час вони у мене гостювали, але це були не мої. Насправді жодної тварини, яку я б сама завела, у мене немає. Кішка, яка в мене живе, вона мого друга-перукаря. Він за сімейними обставинами їхав до іншої країни і попросив притулити свого вихованця.

На котячий фанк не надихає?

— Поки що ні, а там — хто його знає. Зараз у планах зібрати VOLGA: FUNK та зробити новий матеріал. Думаю, зберемося та дамо наше фірмове звучання, а теми можуть бути різні.

У хітах фанку відчувається "чорне" шаманство, а у вас багато "білої" раціональності. Як ви це поєднуєте у своїх виступах?

— Є таке, я ще й за гороскопом Діва. Готуюсь конструктивно, але потім відриваюсь [посміхається] на концерті. Наприклад, я придумала в Theme De Yoyo Art Ensemble of Chicago, щоб моє соло складалося зі звуків тварин — кішки, собачки, пташки.

Ось і котячий фанк…

— Я сказала б, що тут цілий звіринець під назвою Zoo solo.

Як ви за реакцією публіки розумієте, що "зайшло"?

— У нас все одразу починає діяти — з того моменту, як я з'являюся на сцені. Наша публіка – фанкофіли. Але часто влаштовувати концерти ми не можемо, бо у Києві небагато майданчиків, здатних прийняти 13 музикантів: перкусія, барабан, бек-вокалісти тощо. Скажу більше: у нас були проблеми з організаторами концертів у Ботанічному саду: вони всіх глядачів розсаджували по стільчиках. Бокальчик вина та стілець – з таким стереотипом. Причому місця зі стільцями коштували дорожче, ніж стоячі. Люди прийшли, сіли, послухали дві пісні, а потім схопились і давай танцювати! Після глядачі пишуть у мережах: "Купувати квитки зі стільцями немає сенсу. Після другої-третьої пісні ти підриваєшся. Не можеш зупинитися, танцюєш і горланиш пісні всі дві години". Ось це правильне сприйняття нашої музики.