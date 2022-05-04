У TikTok стала вірусною пісня, яка 60 років пролежала в ящику столу (відео)

У 1958 році 19-річний моряк закохався і написав пісню "Моє кохання". У 2022 році онук умовив його викласти запис у TikTok, де вона швидко стала популярною.

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Газета The Washington Post розповіла історію створення пісні "Моє кохання", написаної в юності моряком Мортоном "Мортом" Блоком. Через 64 роки пісня стала вірусною в TikTok.

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У 1958 році на пляжі в Атлантик-Сіті Морт зустрів Сьюзен Вебер, в яку відразу закохався. "Я вирішив викласти свої почуття в листі до неї, а потім подумав: "Чому б не перетворити це на пісню?" — згадує Блок. Йому — 19-річному трубачу-аматору — музика була не чужа, тому було не так вже й складно здійснити задумане.

Перед весіллям Блок кілька разів виконав для нареченої "My Love" на трубі, а потім сховав ноти з текстом пісні в ящик столу, де вони пролежали майже 60 років.

У грудні 2013 року його онук Метт Блок вирішив відвідати бабусю з дідусем.

Метт разом зі своїм братом Джейкобом керує бруклінським джазовим лейблом La Reserve Records. Можливо тому Морт вирішив показати йому ноти. Онук був вражений, і одразу захотів поділитися цією піснею з людьми.

Влітку 2021 року Метт і кілька його друзів — джазових музикантів закінчили запис "My Love" та кількох інших пісень для першого альбому Морта Блока. Метт також спродюсував альбом та найняв джазового вокаліста Бенні Бенака III для виконання текстів.

Альбом вийшов 30 вересня. Однак Метту цього здалося мало і він умовив діда почати знімати відео про своє життя для TikTok.

"Створення відео стало цікавим заняттям для хлопця віком 80 років", — сказав Морт. Йому подобається ділитися історіями про службу на флоті й про те, як доглядати трубу, і навіть про своє хвилювання з приводу того, що він відчув успіх як автор пісень.

Пісня "My Love" випущена в TikTok 18 березня, відтоді її прослухали понад 1,5 млн разів. "Важко передати словами, як неймовірно випустити свій перший сингл у 82 роки!" — так Морт Блок підписав ролик.

Багато користувачів соцмережі дякували автору за пісню та особистий приклад. "В якомусь розумінні ви дали мені надію, що я ніколи не буду занадто старий, щоб починати щось нове", — написав один з підписників Морта.

Як повідомляв Фокус, блогер під ніком chrisvanssis з Китаю став популярним завдяки своєму коту. Він публікує в Мережі відео зі своїм британським котом, завдяки чому армія його підписників в Instagram за півтора місяця зросла до 100 тисяч, а TikTok перевалила за три мільйони.