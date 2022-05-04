Кіт-байкер став новою зіркою TikTok (відео)

Для тварини створили мініатюрний шолом, який захищає її голову.

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Блогер під ніком chrisvanssis з Китаю публікує в Мережі відео зі своїм британським котом, завдяки чому армія його підписників в Instagram за півтора місяця зросла до 100 тисяч, а в TikTok перевалила за три мільйони.

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Хазяїн тварини, судячи з роликів, — шанувальник байків, і кіт цілком поділяє захоплення свого господаря. Він постійно подорожує з ним містом на мотоциклі, а щоб тварина не впала під час руху, чоловік поміщає її в спеціальний рюкзак, який прикріплює спереду.

Щобільше, кіт навіть має персональний захисний шолом, підігнаний чітко під розміри вусатого байкера.

Як можна побачити в роликах, кіт зовсім не боїться швидкості, а також звичний до уваги роззяв, які, бачачи тварину в шоломі, поспішають її сфотографувати та зняти на телефон.

У коментарях користувачі захоплюються тим, наскільки цей кіт крутий, проте не обходиться і без попереджень:

"Це так класно! Те, як ви знайшли шолом, теж надзвичайно, не кажучи вже про те, що він просто сидить на цьому мотоциклі. Більшість кішок божеволіють. Найсмішніше, що кішка приземляється на ноги з шоломом або без нього. Сподіваюся, у вас обох багато пригод, насолоджуйтесь!", "Ця порода кішок швидко хворіє і застуджується. Посадиш кота на мотоцикл, в таку погоду стає холодно, і він хворіє", "Це по-справжньому!?! Добре, тепер мій кіт теж хоче таких пригод", — пишуть у Мережі.

Нагадаємо, британка одружилася з кішкою, щоб обійти заборони орендодавців.