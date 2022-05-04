Кот-байкер стал новой звездой TikTok (видео)

Для животного создали миниатюрный шлем, защищающий его голову.

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Блогер под ником chrisvanssis из Китая публикует в Сети видео со своим британским котом, благодаря чему армия его подписчиков в Instagram за полтора месяца выросла до 100 тысяч, а в TikTok перевалила за три миллиона.

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Хозяин животного, судя по роликам, – поклонник байков, и кот вполне разделяет увлечение своего хозяина. Он постоянно путешествует с ним по городу на мотоцикле, а чтобы животное не упало во время движения, мужчина помещает его в специальный рюкзак, который прикрепляется спереди.

Более того, у кота есть даже персональный защитный шлем, подогнанный четко под размеры усатого байкера.

Как можно увидеть в роликах, кот совершенно не боится скорости, а также привычен к вниманию зевак, которые, видя животное в шлеме, спешат его сфотографировать и снять на телефон.

В комментариях пользователи восхищаются тем, насколько этот кот крутой, однако не обходится и без предупреждений:

"Это так классно! То, как вы нашли шлем, тоже сногсшибательно, не говоря уже о том, что он просто сидит на этом мотоцикле. Большинство кошек сходят с ума. Самое смешное, что кошка приземляется на ноги со шлемом или без него. Надеюсь, у вас обоих много приключений, наслаждайтесь!", "Эта порода кошек быстро болеет и простужается. Посадишь кота на мотоцикл, в такую погоду становится холодно, и он болеет", "Это по-настоящему!?! Хорошо, теперь мой кот тоже хочет таких приключений", – пишут в Сети.

Напомним, британка женилась на кошке, чтобы обойти запреты арендодателей.