В TikTok стала вирусной песня, 60 лет пролежавшая в ящике стола (видео)

В 1958 году 19-летний моряк влюбился и написал песню "Моя любовь". В 2022 году внук уговорил его выложить запись в TikTok, где она быстро стала популярной.

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Газета The Washington Post рассказала историю создания песни "Моя любовь", написанной в юности моряком Мортоном "Мортом" Блоком. Спустя 64 года песня стала вирусной в TikTok.

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В 1958 году на пляже в Атлантик-сити Морт встретил Сьюзен Вебер, в которую тут же влюбился. "Я решил изложить свои чувства в письме к ней, а потом подумал: "Почему бы не превратить это в песню?" — вспоминает Блок. Ему — 19-летнему трубачу-любителю — музыка была не чужда, поэтому было не так уж сложно осуществить задуманное.

Перед свадьбой Блок несколько раз исполнил для невесты "My Love" на трубе, а затем спрятал ноты с текстом песни в ящик стола, где они пролежали почти 60 лет.

В декабре 2013 года его внук Мэтт Блок решил навестить бабушку с дедушкой.

Мэтт вместе со своим братом Джейкобом управляет бруклинским джазовым лейблом La Reserve Records. Возможно, поэтому Морт решил показать ему ноты. Внук был поражен, и сразу же захотел поделиться этой песней с людьми.

Летом 2021 года Мэтт и несколько его друзей — джазовых музыкантов закончили запись "My Love" и нескольких других песен для первого альбома Морта Блока. Мэтт также спродюсировал альбом и нанял джазового вокалиста Бенни Бенака III для исполнения текстов.

Альбом вышел 30 сентября. Однако Мэтту этого показалось мало и он уговорил деда начать снимать видео о своей жизни для TikTok.

"Создание видео стало забавным занятием для парня возрастом 80 лет", — сказал Морт. Ему нравится делиться историями о службе на флоте и о том, как ухаживать за трубой, и даже о своем волнении по поводу того, что он почувствовал успех в качестве автора песен.

Песня "My Love" была выпущена в TikTok 18 марта, с тех пор ее прослушали свыше 1,5 млн раз. "Трудно передать словами, как невероятно выпустить свой первый сингл в 82 года!" — так Морт Блок подписал ролик.

Многие пользователи соцсети благодарили автора за песню и вдохновляющий личный пример. "В некотором роде вы дали мне надежду, что я никогда не буду слишком стар, чтобы начинать что-то новое", — написал один из подписчиков Морта.

Как сообщал Фокус, блогер под ником chrisvanssis из Китая стал популярным благодаря своему коту. Он публикует в Сети видео со своим британским котом, благодаря чему армия его подписчиков в Instagram за полтора месяца выросла до 100 тысяч, а в TikTok перевалила за три миллиона.