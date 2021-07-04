Вундеркінд середнього віку. Ітамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021

Джазмен Ітамар Борохов про те, чому у нього не було дитинства і що ріднить музику з грою в американський футбол.

Напіврозстебнута сорочка, золоті ланцюги на волохатих грудях, масивний перстень на мізинці… Не таким я уявляла змужнілого музичного вундеркінда, який в шість років грав Мусоргського, а тепер його авторські композиції виконує оркестр Лінкольн Центру. Переді мною Ітамар Борохов, уродженець Тель-Авіва, який проживає в Нью-Йорку, — трубач, скрипаль, піаніст і композитор, улюбленець музичних критиків.

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В Україну він приїхав, щоб виступити на головній сцені Leopolis Jazz Fest 2021. Його концерт відкривав 10-й ювілейний фестиваль. Особливе місце Борохова в списку хедлайнерів цього року пояснюється тим, що у 2020-му він отримав престижну премію LetterOn Rising Stars Jazz Award (European Edition). Це найсвіжіша, але далеко не єдина музична нагорода в колекції Ітамара.

[ + – ] Ітамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021

Протягом останніх семи років профільні медіа раз у раз розсипаються в компліментах на його рахунок. Альбому Blue Nights, виданому в 2019-му, привласнений рейтинг пʼяти зірок в престижному міжнародному ревю Dоwnbeat Magazine і на UK Vibe. Ресурс AllMusic.com визнав його найкращим альбомом року відразу в двох категоріях — World Music і Jazz.

"Коли граєш в групі, потрібно бути розслабленим і цілеспрямованим одночасно. Не треба намагатися все контролювати, треба прийняти те, що непередбачене відбуватиметься"

Скептики повʼязують прихильність критиків з тим, що ізраїльська музика зараз в моді, мовляв, справа зовсім не у власних успіхах Борохова, а в загальних трендах, і незабаром вітер може змінитися. Втім, його попередній альбом Boomerang опинився на 5-му місці за кількістю завантажень в iTunes Jazz і на 6-м — в Amazon Jazz. Публіка голосує за нього кровним доларом, а це аргумент вагоміший, ніж будь-які хвалебні відгуки.

Судячи з манери триматися і говорити про себе, Борохов приймає успіх як належне — загальне місце для тих, хто в ранньому дитинстві привертав загальну увагу особливими даруваннями. Ітамар, син ізраїльського композитора і аранжувальника Ісраеля Борохова, у два з половиною роки наслухавшись, як батько репетирує у вітальні з іншими музикантами, зажадав, щоб йому купили скрипку.

Батьки відвели його до вчителя музики, але виявилося, що починати грати в такому віці не можна — кістки ще не зміцніли настільки, щоб витримати вагу скрипки на плечі. Щоб уникнути деформації хребта початок уроків відклали доти, поки хлопчикові не виповниться три.

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Пів року дитина не згадувала про скрипку, батьки вже вирішили, що це був каприз, про який можна забути, але в свій третій день народження Ітамар заговорив про неї знову. Довелося купити. У шість років він вже грав на фортепіано, в девʼять — на гітарі, в одинадцять перейшов на духові інструменти. Зараз 37-річний Борохов виступає переважно як трубач. Для нього за індивідуальним замовленням зроблена труба зі звуковим діапазоном ширше, ніж у звичайній.

Чому, почавши зі скрипки і фортепіано, ви у підсумку вибрали трубу?

— Мені завжди подобалися "Картинки з виставки" Мусоргського. У дитинстві багато разів чув їх в записі в оркестровці Равеля [французький композитор і диригент Жозеф Маріс Равель], але не бачив, на чому грають. Намагався сам підібрати на фортепіано, використовуючи тільки чорні клавіші. Звучання виходило не те. Так і не знав, що за інструмент потрібен, доти, поки не почув цю пʼєсу на концерті, — виявилося, труба. Потім в першому класі на заняттях нам ставили Summer time у виконанні Луї Армстронга — знову труба. Остаточне рішення, звичайно, прийняв набагато пізніше. Я ще експериментував з гітарою, навіть з губною гармошкою, але у підсумку труба все-таки покликала мене і я відгукнувся.

Як ви будете почуватися — вирости і втратити статус музичного вундеркінда?

— Не просто. Ми живемо у світі, де юність переоцінена. Всі чекають появи нової дитини-зірки. Про талант і амбіції люблять говорити саме у поєднанні з молодістю. Але це несправедливий підхід. Вік і досвід не роблять нас менш перспективними. До багатьох прекрасним музикантів, зокрема джазових, успіх прийшов вже у зрілі роки. Взяти хоча б Джона Колтрейна або Юсефа Латіфа — легендарні люди, а почали пізно. Мене іноді запитують, як позначилася на моєму житті рання популярність, але парадокс у тому, що сам я не відчував себе особливо молодим. Та й не впевнений, чи було у мене дитинство.

Дитинства у вас не було через постійні заняття музикою?

— З інших причин. Довелося рано подорослішати. Я вчився в першому класі, коли почалася війна між Ізраїлем та Іраком. Потім кілька серій терактів сталися, коли я був у початковій школі. Важко залишатися дитиною, якщо зовсім близько гинуть люди. Розлучення батьків теж не додало моєму життю безтурботності.

"Ми живемо у світі, де юність переоцінена. Всі чекають появи нової дитини-зірки. Вік і досвід не роблять нас менш перспективними"

Музика помʼякшувала негативні ефекти. Була віддушиною, казковим світом, в який можна втекти від реальності. Тільки не подумайте, що я скаржуся на життя. Мені насправді багато у чому пощастило. Наприклад, дісталися найкращі вчителі музики. Ви ж чули про Лорі Фрінк — вона була просто гуру гри на трубі. Ми дружили, я приходив до неї в гості на свята і навчився у неї багатьох важливих речей. Одна з них: коли граєш в групі, потрібно бути розслабленим і цілеспрямованим одночасно. Не треба намагатися все контролювати, треба прийняти те, що непередбачене відбуватиметься. Це схоже на гру в американський футбол. Безглуздо виходити на поле і намагатися уникнути зіткнень. Потрібно заздалегідь знати, що тобі зроблять боляче, і просто поставити собі за мету виграти матч.

[ + – ] Виконує соло Ітамар Борохів

До слова, про везіння. Ви останній учень легендарного джазмена Арні Лоуренса, хоча труба — не його інструмент. Як так вийшло?

— Я грав у його групі. Ми перетнулися якось на джем-сейшн. Пограли разом, потім стали спілкуватися і дуже зблизилися. Він послухав мої композиції і схвалив. Взяв мене до складу своєї останньої групи, яку створив вже після того, як переїхав до Ізраїлю з США. Я дуже хотів у нього вчитися. Звичайно, Арні — саксофоніст, а я трубач, але концепції гри, які він міг мені передати, застосовні для будь-якого інструменту. Це не про трубу або саксофон, а про музику як таку. Він відмовлявся давати уроки, говорив, що не викладає, але я був наполегливий. В результаті Арні встиг провести зі мною лише два уроки. Але грали разом ми цілий рік.

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Ви якось сказали, що в творчості надихаєтеся іудейською та мусульманською традиціями, а ще — буддизмом і грецькою філософією. Як у вашій голові уживаються ці ворожі світи?

— Все моє життя — змішання культур. Сімʼя батька переїхала до Ізраїлю з Бухари у 1918 році, а мамина — з Риги, до того ж емігрували вони значно пізніше, тому говорили російською. Була ще бабуся по материнській лінії родом з Будапешта. У представників різних культур, зокрема протиборчих, набагато більше спільного, ніж здається на перший погляд. У Тель-Авіві ми з батьками жили в мусульманському районі — не через ідеологічні причини, просто так вийшло.