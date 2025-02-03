Бейонсе получила долгожданную "Грэмми" за лучший альбом: что возмутило публику

У пользователей сети возникли сомнения, что награда за "Аотбом года" была присуждена певице честно.

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43-летняя американская певица, у которой в арсенале 35 побед и 99 номинаций на "Грэмми", наконец выиграла свою главную награду – статуэтку в номинации "Альбом года" за "Cowboy Carter", сообщает Daily Mail. Она обошла Тейлор Свифт, Сабрину Карпентер, Чеппел Рон, Билли Айлиш и других претендентов. Награду ей вручили сотрудники пожаоной службы Лос-Анджелеса.

Таким образом Бейонсе стала самым награждаемым и самым номинируемым артистом в истории "Грэмми". Она также является самым награждаемым артистом BET Awards, NAACP Image Awards и Soul Train Awards. Певица выиграла 30 премий MTV Video Music Awards за всю жизнь, что делает ее самым титулованным артистом в истории премии, и является третьим по количеству наград артистом на Billboard Music Awards, получив 28 наград.

Во время вручения премии Бейонсе поддержала ее 13-летняя дочь Блю Айви.

"Я просто чувствую себя очень наполненной и очень польщенной. Прошло много-много лет. И я просто хочу поблагодарить Грэмми, каждого автора песен, каждого соавтора, каждого продюсера, всю тяжелую работу. Я хочу посвятить это мисс Мартелл и просто продолжать двигаться вперед, открывая двери. Да благословит вас Бог. Большое спасибо. Спасибо", – сказала она. "Мисс Мартелл", о которой говорила Бейонсе, – это чернокожий пионер кантри-музыки по имени Линда Мартелл, чья работа была представлена ​​на восьмом студийном альбоме звезды.

Со сцены артистка также поблагодарила пожарных Лос-Анджелеса за их мужество и за то, что стоят на страже безопасности жителей города.

Год назад муж Бейонсе Jay-Z в своей благодарственной речи на церемонии награждения осудил Академию звукозаписи за то, что она не вручила его жене награду за лучший альбом, несмотря на то, что певица уже была одной из самых титулованных артисток всех времен.

"Я не хочу смущать эту молодую леди, но у нее больше Грэмми, чем у всех, и она никогда не выигрывала "Альбом года". Так что даже по вашим собственным меркам это не работает. Подумайте об этом. Больше всего Грэмми и никогда не выигрывала "Альбом года". Это не работает", – сказал он, принимая премию Dr. Dre Global Impact Award за вклад в музыкальную индустрию.

В комментариях пользователи сомневаются в том, что награда досталась Бейонсе честно.

"Поблагодари своего ужасного мужа за то, что купил тебе награду. Это настолько фейк, что невероятно. Как жаль, что Грэмми стали такими. Наградные шоу уже не такие, как раньше", "Jay Z ведет себя удивленным, как будто он не заплатил за это", "Да, она могла смотреть на фальшивый сюрприз на своем лице. Она знала, что муж гарантирует ей победу, даже если ей придется войти в другой жанр музыки и создать для этого дрянный альбом", "Мероприятие "Грэмми" утратило смысл. Только в прошлом году она жаловалась на то, что не выиграла эту награду и вот, в этом году она ее выиграла", – пишут под публикацией.

Добавим, что Бейонсе первой чернокожей женщиной, получившей награду за альбом года с 1999 года, когда этот титул завоевал альбом Лорин Хилл The Miseducation of Lauryn Hill.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе отреагировала на решение судьи по делу ее мужа Jay-Z.