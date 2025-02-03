Бейонсе отримала довгоочікувану "Греммі" за найкращий альбом: що обурило публіку

У користувачів мережі виникли сумніви, що нагорода за "Аотбом року" була присуджена співачці чесно.

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43-річна американська співачка, у якої в арсеналі 35 перемог і 99 номінацій на "Греммі", нарешті виграла свою головну нагороду — статуетку в номінації "Альбом року" за "Cowboy Carter", повідомляє Daily Mail. Вона обійшла Тейлор Свіфт, Сабріну Карпентер, Чеппел Рон, Біллі Айліш та інших претендентів. Нагороду їй вручили співробітники пожежної служби Лос-Анджелеса.

Таким чином Бейонсе стала найбільш нагороджуваним і найбільш номінованим артистом в історії "Греммі". Вона також є найбільш нагороджуваним артистом BET Awards, NAACP Image Awards і Soul Train Awards. Співачка виграла 30 премій MTV Video Music Awards за все життя, що робить її найтитулованішим артистом в історії премії, і є третім за кількістю нагород артистом на Billboard Music Awards, отримавши 28 нагород.

Під час вручення премії Бейонсе підтримала її 13-річна донька Блю Айві.

"Я просто почуваюся дуже наповненою і дуже задоволеною. Минуло багато-багато років. І я просто хочу подякувати Греммі, кожному автору пісень, кожному співавтору, кожному продюсеру, за всю важку роботу. Я хочу присвятити це міс Мартелл і просто продовжувати рухатися вперед, відкриваючи двері. Хай благословить вас Бог. Велике спасибі. Дякую", — сказала вона. "Міс Мартелл", про яку говорила Бейонсе, — це чорношкірий піонер кантрі-музики на ім'я Лінда Мартелл, чия робота була представлена на восьмому студійному альбомі зірки.

Зі сцени артистка також подякувала пожежникам Лос-Анджелеса за їхню мужність і за те, що стоять на варті безпеки жителів міста.

Рік тому чоловік Бейонсе Jay-Z у своїй промові на церемонії нагородження засудив Академію звукозапису за те, що вона не вручила його дружині нагороду за найкращий альбом, незважаючи на те, що співачка вже була однією з найтитулованіших артисток усіх часів.

"Я не хочу бентежити цю молоду леді, але у неї більше Греммі, ніж у всіх, і вона ніколи не вигравала "Альбом року". Тож навіть за вашими власними мірками це не працює. Подумайте про це. Найбільше Греммі і ніколи не вигравала "Альбом року". Це не працює", — сказав він, приймаючи премію Dr. Dre Global Impact Award за внесок у музичну індустрію.

У коментарях користувачі сумніваються в тому, що нагорода дісталася Бейонсе чесно.

"Подякуй своєму жахливому чоловікові за те, що купив тобі нагороду. Це настільки фейк, що неймовірно. Як шкода, що Греммі стали такими. Нагородні шоу вже не такі, як раніше", "Jay Z поводиться здивованим, ніби він не заплатив за це", "Так, вона могла дивитися на фальшивий сюрприз на своєму обличчі. Вона знала, що чоловік гарантує їй перемогу, навіть якщо їй доведеться увійти в інший жанр музики і створити для цього паскудний альбом", "Захід "Греммі" втратив сенс. Тільки торік вона скаржилася на те, що не виграла цю нагороду і ось, цього року вона її виграла", — пишуть під публікацією.

Додамо, що Бейонсе стала першою чорношкірою жінкою, яка отримала нагороду за альбом року з 1999 року, коли цей титул завоював альбом Лорін Гілл The Miseducation of Lauryn Hill.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе відреагувала на рішення судді у справі її чоловіка Jay-Z.