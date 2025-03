Багатшими за Бейонсе і Боно: названо найзаможнішого музиканта у світі

Джазовий музикант Герб Альперт все ще гастролює і його статки понад 1,25 мільярда доларів.

Бейонсе, Боно і Боб Ділан відомі, як дуже багаті музиканти. Але є один, який багатший і куди менш відомий, хоча завоював усі нагороди в музичній індустрії — від "Греммі" до "Тоні". Джазовий музикант Герб Альперт став знаменитий ще в 1950-х і гастролює досі зі своїм оркестром Tijuana Brass Band. Про це пише Daily Mail.

Один із головних хітів Герба Альперта Rise

89-річний Герб став знаменитим наприкінці 1950-х, перш ніж у наступному десятилітті увірватися в центр уваги, сформувавши свій духовий оркестр Tijuana Brass Band і навіть випустивши в 1965 році альбом Whipped Cream & Other Delights, що найпопулярніший, обійшовши The Beatles і The Rolling Stones.

Він розповідав, що знайшов своє звучання після поїздки в Тіхуану, Мексика, 1962 року.

У 1979 році він став першим і єдиним музикантом, який очолив чарти і як співак, і як інструменталіст, з хітом Rise.

Герб Альперт на промо свого альбому Whipped Cream & Other Delights Фото: Facebook Herb Alpert

Випустивши 50 альбомів (14 з яких стали платиновими, а 15 — золотими), продавши 72 мільйони платівок і ставши засновником A&M Records, легенда музики тепер володіє запаморочливою сумою в 1,25 мільярда доларів США.

Усе це означає, що він коштує більше, ніж зірка "Греммі" 2025 року Бейонсе (1,13 млрд доларів) і навіть Боно (1,04 млрд доларів), чиї тури з U2 принесли одні з найбільших доходів за всю історію.

Попри те, що Герб став мільярдером, він все ще гастролює, знову об'єднавшись зі своїм духовим оркестром Tijuana Brass Band.

Визнання його таланту збереглося і в сучасну епоху завдяки премії "Греммі" за найкращий попінструментальний альбом Steppin' Out 2013 року.

Музикант також є успішним художником-абстракціоністом і скульптором, чиї роботи останніми роками привертають дедалі більшу увагу завдяки кільком гучним виставкам.

1977 року він отримав зірку на Голлівудській Алеї слави, а 2006 року його занесли до Зали слави рок-н-ролу.

У 2013 році Барак і Мішель Обама навіть вручили Гербу престижну Національну медаль мистецтв.

Його велика благодійна діяльність здебільшого зосереджена на освіті, особливо у сфері мистецтва, а також на різних проблемах довкілля.

За 40 років він і його друга дружина, співачка Лані Голл, зробили пожертвування на суму в десятки мільйонів доларів, причому найзначніше пожертвування було зроблено 2007 року, коли Каліфорнійському університету в Лос-Анджелесі (UCLA) було надано грант у розмірі 30 млн доларів.

У Герба троє дітей: Доре (64 роки) та Іден (58 років) від першої дружини Шерон Мей Любін, а також дочка Арія (48 років) від Лані.

Нагадаємо, 43-річна Бейонсе, у якої в арсеналі 35 перемог і 99 номінацій на "Греммі", нарешті виграла свою головну нагороду — статуетку в номінації "Альбом року" за "Cowboy Carter". Вона обійшла Тейлор Свіфт, Сабріну Карпентер, Чеппел Рон, Біллі Айліш та інших претендентів.