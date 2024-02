Рэпера Шона "Дидди" Комбса обвинили в сексуальном насилии и домагательствах

Музыкальный продюсер Родни "Лил Род" Джонс утверждает, что рэпер его домогался. А также принуждал к оргиям с проститутками.

54-летнего Шона "Дидди" Комбса снова обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Теперь с иском в 30 миллионов долларов выступил музыкальный продюсер Родни "Лил Род" Джонс. Ранее Дидди в домогательствах обвинили три женщины, а певица R&B Кассандра Вентура урегулировала иск в ноябре. Об этом пишет Daily Mail.

Рэп-миллиардер Шон "Дидди" Комбс обвиняется в сексуальном насилии над мужчиной после того, как продюсер подал на него в суд за постоянные ласки и возможное изнасилование под воздействием наркотиков.

Родни "Лил Род" Джонс говорит, что ему было приказано вербовать проституток и заниматься с ними сексом ради удовольствия звезды, и у него есть сотни часов видео, документирующих "серьезную незаконную деятельность Комбса".

Звезда хип-хопа уже ранее был обвинен в сексуальных домогательствах со стороны трех женщин и потерял множество коммерческих сделок из-за этих претензий.

Джонс назвал некоторых из крупнейших имен музыкальной отрасли в качестве сообвиняемых по иску на 30 миллионов долларов, заявив, что босс звукозаписывающей компании Эфиопия Хабтемариам назвал действия Комбса "дружеской игрой" и его способом "показать, что вы ему нравитесь".

Дидди опроверг существующие обвинения против него, назвав их "отвратительными", а его адвокат назвал претензии Джонса "чистой выдумкой".

Комбс нанял Джонса в августе 2022 года для продюсирования некоторых песен из R&B-альбома "The Love Album : Off the Grid", который был номинирован на Грэмми после его выпуска в сентябре 2023 года.

"Джонс согласился, и с тех пор его жизнь подверглась пагубному воздействию", — говорится в иске. Утверждается, что он постоянно подвергался домогательствам в домах Комбса во Флориде, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а также на арендованной яхте на Виргинских островах США.

На яхте Дидди познакомил продюсера с актером Кубой Гудингом-младшим и тот якобы тоже домогался продюсера.

Также Джонс утверждает, что он подвергся сексуальному насилию со стороны двоюродной сестры подруги Комбса Юнг Майами и его заставляли смотреть видео, на котором продюсер Стиви Джей занимается сексом с другим мужчиной.

Согласно иску, Джонс должен был работать в ванной комнате Комбса, пока тот принимал душ за прозрачной перегородкой. И он утверждает, что Шон "Дидди" Комбс хвастался, что стрелял в людей и угрожал избить его, если он не будет выполнять его требования.

Также Джонс сообщил, что ему приходилось вербовать секс-работниц для Комбса и один раз он проснулся, накачанный наркотиками и в одной постели с музыкантом и двумя проститутками.

Иск был подан в понедельник в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка через три недели после того, как Джонс подал апелляцию Gofundme с просьбой предоставить деньги для предъявления иска рэперу о невыплате гонораров.

В его иске ответчиками также названы сын Комбса Джастин, руководитель его аппарата Кристина Хоррам и генеральный директор Universal Music Group сэр Люциан Грейндж.

Ранее на этой неделе Дидди был вынужден отрицать групповое изнасилование 17-летней девушки в своей студии звукозаписи на Манхэттене, заявив, что фотография, на которой она сидит у него на коленях, "неточна".

Теперь он пополнил свою команду юристов и готов к новым судам. Теперь звезду защищают Бобби С. Штернхайм, защищавший Гислен Максвелл, и Шон Холли, который успешно добился восстановления питчера "Доджерс" Тревора Бауэра в Высшей лиге бейсбола на фоне обвинений в сексуальном насилии.

Ранее Шон "Дидди" Комбс пропустил церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что впервые за 20 лет был номинирован в категории "Лучший прогрессивный R&B-альбом".

Он ни разу не был осужден и недавно урегулировал громкий иск об изнасиловании, поданный певицей R&B Кэсси — всего через день после того, как он был подан.

В декабре он выступил с заявлением, в котором опроверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что он не совершал никаких ужасных поступков.