Небезпека на кожній полиці: найчастіші джерела отруєння в домі та методи боротьби з ними

Отруєння не завжди обмежуються їжею і включають у себе цілу низку джерел і ступенів тяжкості. Однак одні з найчастіших їхніх причин щодня перебувають у нас під рукою, хоча від них легко можна себе убезпечити.

Related video

У звичайному будинку повсякденні товари, покликані поліпшити життя, можуть стати небезпечними в разі неправильного поводження. Ліки, засоби для чищення та засоби особистої гігієни щорічно стають причиною незліченних випадкових отруєнь, багатьох з яких можна було б уникнути, вживши простих запобіжних заходів. Запобігти цим інцидентам нескладно — це питання обізнаності, правильного зберігання та відповідального використання побутових речовин, пише Newswise.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Одним із найпоширеніших джерел отруєнь є неправильне використання ліків. Безрецептурні препарати, ліки, що відпускаються за рецептом, і біологічно активні добавки можуть стати небезпечними за умови неправильного вживання, у поєднанні з неправильними речовинами або в разі доступу дітей. Головне правило — зберігати ліки в оригінальному упакуванні, надійно запечатаному, у закритих або високих місцях. Прострочені або непотрібні ліки мають бути утилізовані належним чином — багато аптек і громадських програм пропонують послуги з безпечної утилізації, щоб запобігти випадковому проковтуванню.

Важливо

Провокують серйозну хворобу: вчені назвали хімікати, які не варто зберігати вдома

Побутова хімія, включно з мийними засобами, мийними засобами та пестицидами, являє собою ще один серйозний ризик. Ці продукти ніколи не повинні зберігатися в контейнерах для їжі або напоїв, оскільки це може призвести до їх випадкового вживання. Необхідно уважно читати етикетки і точно дотримуватися інструкцій, щоб уникнути шкідливого впливу. Змішування засобів для чищення, таких як відбілювач і аміак, може призвести до утворення токсичних газів, які небезпечно вдихати. Після використання всі хімічні засоби мають бути щільно закриті та поміщені в недоступне місце, щоб діти та домашні тварини не могли їх дістати.

Діти особливо вразливі до випадкових отруєнь, часто приймаючи різнокольорові пігулки або кольорові рідини за цукерки або сік. Стійке до впливу дітей пакування забезпечує певний захист, але воно не є рішенням. Усі потенційно небезпечні речовини мають зберігатися в недоступному для дитини місці. Крім того, батьки та вихователі повинні з ранніх років розповідати дітям про небезпеку проковтування незнайомих речовин, навіюючи їм, що перш ніж вживати щось незнайоме, необхідно запитати про це в дорослих.

Ще одна небезпека отруєння, яку часто не помічають, це чадний газ, невидимий і без запаху, який за тривалого впливу може призвести до летального результату. Несправні обігрівачі, газові плити, автомобілі, що працюють у закритих приміщеннях — все це може призвести до небезпечного скупчення чадного газу. Встановлення працюючих датчиків чадного газу в ключових зонах будинку, особливо поблизу спальних місць — найважливіший крок у запобіганні отруєння.

Профілактика отруєнь вимагає активного підходу, але не вимагає надзвичайних зусиль. Прості звички, як-от правильна герметизація контейнерів, зберігання небезпечних речовин та уважне ставлення до використання ліків, можуть значно знизити ймовірність виникнення надзвичайної ситуації при отруєнні. Кілька секунд обережності можуть означати різницю між безпекою та екстреною поїздкою в лікарню, що робить таку профілактику одним із найпростіших і водночас життєво важливих обов'язків у будь-якому домі.

Раніше Фокус писав про те, що хімікат з хімчистки може бути основною причиною хвороби Паркінсона. Речовина трихлоретилен, яку колись широко використовували в найрізноманітніших галузях — від виробництва кави без кофеїну до рідин для корекції друкарських машинок, у новому дослідженні було названо потенційною причиною багатьох випадків хвороби Паркінсона.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.