Забезпечать енергією на десятки років: у США вирішили важливу проблему ядерних міні-реакторів

Американські студенти знайшли спосіб поліпшити малі ядерні реактори, зробивши їх використання набагато безпечнішим.

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Студенти з Інженерного коледжу при Техаському університеті (США) розробили систему безпеки для малих ядерних реакторів, посівши перше місце на конкурсі Aggies Invent. Про це йдеться на офіційному сайті навчального закладу.

Малі ядерні реактори вважаються перспективним джерелом енергії, здатним генерувати чисту низьковуглецеву багато років. Наприклад, американська компанія GE Vernova розробила модульний малий ядерний реактор BWRX-300, розрахований на 60 років роботи. Модульна конструкція дає змогу розміщувати міні-реактори у віддалених населених пунктах, зонах ліквідації наслідків стихійних лих і на промислових об'єктах.

Однак мобільність і доступність малих реакторів робить їх уразливими для крадіжок, саботажу та кіберзагроз. Щоб вирішити цю проблему, американські студенти створили інноваційну систему безпеки для мікрореаторів.

Розроблене студентами рішення об'єднує відстеження RFID, теплові та стандартні камери та моніторинг на основі ШІ в транспортному контейнері реактора. Мережа з шести датчиків LiDAR, датчиків доступу до дверей і GPS-навігації забезпечує безперервне спостереження і зв'язок з віддаленими групами реагування в режимі реального часу через супутник.

"Замість того, щоб покладатися на один метод, ми досліджували, як поєднання різних технологій може підвищити надійність і продуктивність", — зазначив аспірант з інформатики та член команди розробників Вобугарі Раджа Картік.

За словами студентів, їхня розробка може зробити використання малих ядерних реакторів набагато безпечнішим. Вартість однієї такої системи оцінюють у 17 000 доларів США.

Нагадаємо, американська компанія з проєктування ядерних реакторів і палива X-energy розробляє свою першу установку Xe-100 на виробничому майданчику Dow UCC Seadrift Operations.