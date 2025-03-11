Обеспечат энергией на десятки лет: в США решили важную проблему ядерных мини-реакторов

Американские студенты нашли способ улучшить малые ядерные реакторы, сделав их использование гораздо безопаснее.

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Студенты из Инженерного колледжа при Техасском университете (США) разработали систему безопасности для малых ядерных реакторов, заняв первое место на конкурсе Aggies Invent. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

Малые ядерные реакторы считаются перспективным источником энергии, способным генерировать чистую низкоуглеродную многие годы. К примеру, американская компания GE Vernova разработала модульный малый ядерный реактор BWRX-300, рассчитанный на 60 лет работы. Модульная конструкция позволяет размещать мини-реакторы в отдаленных населенных пунктах, зонах ликвидации последствий стихийных бедствий и на промышленных объектах.

Однако мобильность и доступность малых реакторов делает их уязвимыми для краж, саботажа и киберугроз. Чтобы решить эту проблему, американские студенты создали инновационную систему безопасности для микрореаторов.

Разработанное студентами решение объединяет отслеживание RFID, тепловые и стандартные камеры и мониторинг на основе ИИ в транспортном контейнере реактора. Сеть из шести датчиков LiDAR, датчиков доступа к двери и GPS-навигации обеспечивает непрерывное наблюдение и связь с удаленными группами реагирования в режиме реального времени через спутник.

"Вместо того чтобы полагаться на один метод, мы исследовали, как сочетание различных технологий может повысить надежность и производительность", — отметил аспирант по информатике и член команды разработчиков Вобугари Раджа Картик.

По словам студентов, их разработка может сделать использование малых ядерных реакторов гораздо безопаснее. Стоимость одной такой системы оценивают в 17 000 долларов США.

Напомним, американская компания по проектированию ядерных реакторов и топлива X-energy разрабатывает свою первую установку Xe-100 на производственной площадке Dow UCC Seadrift Operations.