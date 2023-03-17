Отруйна небезпека. Хімікат із хімчистки може бути основною причиною хвороби Паркінсона

Речовина трихлоретилен, що колись широко використовувалася в різних областях — від виробництва кави без кофеїну до рідин для корекції друкарських машинок, у новому дослідженні була названа потенційною причиною багатьох випадків хвороби Паркінсона.

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Трихлоретилен (ТХЕ), який вже був пов'язаний із підвищеним ризиком раку та викиднів, використовується не так широко, як раніше. Дослідники, які підготували нову доповідь, вважають, що його роль у розвитку хвороби Паркінсона була значною мірою втрачена з уваги. Вони зібрали воєдино дані про те, як ТХЕ використовувався в промислових процесах, провели огляд попередніх досліджень, що пов'язують цю хімічну речовину з хворобою Паркінсона, і вивчили кілька випадків, коли ТХЕ і хвороба цілком могли бути пов'язані, пише Science Alert.

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"ТХЕ — це проста шестиатомна молекула, яка може декофеїнувати каву, знежирювати металеві деталі та сушити одяг, — пишуть дослідники у своїй опублікованій роботі, — Безбарвний хімікат був уперше пов'язаний з паркінсонізмом у 1969 році".

Пік використання ТХЕ припав на 1970-і роки, коли близько 10 мільйонів людей в одній лише США щодня контактували з цим хімікатом чи чимось подібним. Його використовували для будь-яких цілей – від очищення двигунів до анестезії пацієнтів.

Хоча в даний час використання ТХЕ значно обмежене в ЄС та деяких штатах США, у всьому світі він продовжує мати попит, особливо в Китаї. Дослідники стверджують, що навіть там, де хімікат заборонений, ми все одно зазнаємо його впливу через постійне забруднення води та ґрунту.

Крім того, існує зв'язок із хворобою Паркінсона: дослідники посилаються на кілька попередніх експериментів, включно одне за участю трьох працівників промислових підприємств та одне за участю автомеханіка. У дослідженні 198 близнюків, проведеному в 2011 році, ймовірність розвитку хвороби Паркінсона у тих, хто зазнавав впливу ТХЕ, була вп'ятеро вищою.

Попри ці та інші дослідження, що показують згубний вплив ТХЕ на тварин, точний характер взаємозв'язку ще не підтверджено. Це пояснюється безліччю причин, зокрема тим, що люди не знають, з чим вони контактували, або тим, що вони зазнавали впливу кількох потенційно токсичних хімічних речовин одночасно.

"Час між впливом і початком захворювання може становити десятиліття, — пишуть дослідники, — Люди, якщо вони й знали про вплив хімічної речовини на них, могли вже давно забути про це. Ті, хто працював із розчинником або жив поблизу забрудненої ділянки, могли змінити роботу чи переїхати, що ускладнює ретроспективну оцінку потенційних кластерів”.

Група авторів нового дослідження тепер хоче домогтися повної заборони на використання ТХЕ та близькоспорідненого перхлоретилену (ПХЕ), а також дезактивації місць, де, як відомо, у минулому відбувався вплив ТХЕ.

Крім того, дослідники хочуть, щоб було проведено більш детальне та ретельне дослідження зв'язку між ТХЕ та хворобою Паркінсона. Врахувавши зростання числа випадків цього захворювання, можна припустити, що щось у сучасному житті робить нас сприйнятливішими до хвороби Паркінсона. Ця хімічна речовина може бути частиною відповіді.

"За останні 30 років кількість людей з хворобою Паркінсона збільшилася більш ніж у два рази. Якщо ситуація не зміниться, то до 2040 року число знову подвоїться, — пишуть дослідники, — темпи розвитку хвороби, що ростуть, — дуже стрімкі, більш стрімкі, ніж передбачали раніше" .

Раніше Фокус писав про ліки від кашлю, які, як виявилося, здатні лікувати хворобу Паркінсона. Дослідження показують, що препарат може проникати в мозок і руйнувати метаболіти.