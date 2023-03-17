Ядовитая опасность. Химикат из химчистки может быть основной причиной болезни Паркинсона

Вещество трихлорэтилен, когда-то широко использовавшееся в самых разных областях — от производства кофе без кофеина до жидкостей для коррекции печатных машинок, в новом исследовании было названо потенциальной причиной многих случаев болезни Паркинсона.

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Трихлорэтилен (ТХЭ), который уже был связан с повышенным риском рака и выкидышей, используется не так широко, как раньше. Исследователи, подготовившие новый доклад, полагают, что его роль в развитии болезни Паркинсона была в значительной степени упущена из виду. Они собрали воедино данные о том, в какой степени ТХЭ использовался в промышленных процессах, провели обзор предыдущих исследований, связывающих это химическое вещество с болезнью Паркинсона, и изучили несколько случаев, когда ТХЭ и болезнь вполне могли быть связаны, пишет Science Alert.

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"ТХЭ — это простая шестиатомная молекула, которая может декофеинировать кофе, обезжиривать металлические детали и сушить одежду, – пишут исследователи в своей опубликованной работе, – Бесцветный химикат был впервые связан с паркинсонизмом в 1969 году".

Пик использования ТХЭ пришелся на 1970-е годы, когда около 10 миллионов человек в одной лишь США ежедневно контактировали с этим химикатом или чем-то подобным. Его использовали для любых целей — от очистки двигателей до анестезии пациентов.

Хотя в настоящее время использование ТХЭ значительно ограничено в ЕС и некоторых штатах США, во всем мире он продолжает пользоваться спросом, особенно в Китае. Исследователи утверждают, что даже там, где химикат запрещен, мы все равно подвергаемся его воздействию из-за постоянного загрязнения воды и почвы.

Кроме того, существует связь с болезнью Паркинсона: исследователи ссылаются на несколько предыдущих исследований, включая одно с участием трех работников промышленных предприятий и одно с участием автомеханика. В исследовании 198 близнецов, проведенном в 2011 году, вероятность развития болезни Паркинсона у тех, кто подвергался воздействию ТХЭ, была в пять раз выше.

Несмотря на эти и другие исследования, показывающие пагубное воздействие ТХЭ на животных, точный характер взаимосвязи еще не подтвержден. Это объясняется множеством причин, в том числе тем, что люди не знают, с чем они контактировали, или тем, что они подвергались воздействию нескольких потенциально токсичных химических веществ одновременно.

"Время между воздействием и началом заболевания может составлять десятилетия, – пишут исследователи, – Люди, если они и знали о воздействии химического вещества на них, могли уже давно забыть об этом. Те, кто работал с растворителем или жил вблизи загрязненного участка, могли сменить работу или переехать, что затрудняет ретроспективную оценку потенциальных кластеров".

Группа авторов нового исследования теперь хочет добиться полного запрета на использование ТХЭ и близкородственного ему перхлорэтилена (ПХЭ), а также дезактивации мест, где, как известно, в прошлом происходило воздействие ТХЭ.

Кроме того, исследователи хотят, чтобы было проведено более подробное и тщательное исследование связи между ТХЭ и болезнью Паркинсона. Учитывая рост числа случаев этого заболевания, можно предположить, что что-то в современной жизни делает нас более восприимчивыми к болезни Паркинсона. Это химическое вещество может быть частью ответа.

"За последние 30 лет число людей с болезнью Паркинсона увеличилось более чем в два раза. Если ситуация не изменится, то к 2040 году число снова удвоится, – пишут исследователи, – растущие темпы развития болезни – очень стремительны, более стремительны, чем предполагали ранее".

Ранее Фокус писал о лекарстве от кашля, которое, как оказалось, способно лечить болезнь Паркинсона. Исследования показывают, что препарат имеет возможность проникать в мозг и разрушать метаболиты.