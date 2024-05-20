Экс-бойфренд Дженнифер Лопес извинился за избиение девушки, но подвергся хейту (видео)

Несмотря на то, что Комбс извиняется за свое поведение, большинство фолловеров не поверили в его искренность.

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54-летний рэпер Шон "Дидди" Комбс, шокирующие кадры с которым, избивающим в отеле ногами бывшую девушку Кэсси Вентуру, облетели сеть, впервые после их публикации обратился к своим 20 миллионам подписчиков Instagram. Пара встречалась с 2007 по 2018 год после встречи в 2006 году, когда ей было 19, а ему 37, а инцидент случился за два года до расставания.

Музыкант, который когда-то встречался с Дженнифер Лопес, заявил, что ему очень сложно "размышлять о самых мрачных временах в своей жизни, но иногда приходится это делать". По его словам, он "облажался".

"Я имею в виду, что достиг дна, но я не оправдываюсь, мое поведение в этом видео непростительно. Я беру на себя полную ответственность за свои действия в этом видео, мне противно. Мне было противно тогда, когда я это сделал, и сейчас я чувствую отвращение. Я пошел и обратился за профессиональной помощью, начал ходить на терапию, на реабилитацию. Пришлось просить у Бога милости и благодати. Мне очень жаль. Но я стремлюсь становиться лучше каждый день. Я не прошу прощения, мне искренне жаль", – сказал он.

Инцидент, попавший на камеры, произошел еще в 2016 году в одном из отелей Лос-Анджелеса. На видео, полученном CNN, видно, как рэпер без рубашки и с полотенцем, обернутым вокруг талии, преследует Кэсси по коридору отеля InterContinental в Century City. Когда она попыталась войти в лифт, он схватил ее за волосы и швырнул на землю. Затем рэпер пнул ее, когда она неподвижно лежала на полу, а потом забрал две дизайнерские сумки, с которыми она пыталась сбежать. Дидди встал над ней, снова пнул ее, а затем потащил обратно в их комнату за толстовку.

Зная о том, что избиение попало на камеры наблюдения, музыкант выкупил запись за $50 тысяч и был уверен, что об этом никто не узнает. Об этом на судебном процессе рассказала сама потерпевшая.

"Последнее заявление Комбса больше касается его самого, чем многих людей, которым он причинил вред. Когда Кэсси и несколько других женщин выступили с заявлением, он все отрицал и предположил, что его жертвы жаждали денег. То, что он был вынужден "извиниться" только после того, как его неоднократные отрицания оказались ложными, показывает его жалкое отчаяние, и его неискренние слова никого не переубедят", – сказала адвокат Кэсси Мередит Файретог.

Кадры избиения Кэсси Вентуры Комбс выкупил у отеля за кругленькую сумму

В свою очередь подписчики рэпера не поверили в искренность его извинений.

"Но ты назвал ее лгуньей. Вернись в подполье, пожалуйста, и спасибо", "Я могу только представить, что с ней случилось после того, как ты затащил ее обратно в комнату", "Серийный хищник из учебника. Справедливость приходит. Универсальный закон. Святой Дух позаботится об этом для каждого из них", "Я не могу поверить, что есть часть Интернета, которая спрашивает, что она сделала, чтобы спровоцировать его поведение. Вы тащили и пинали лежащую женщину. Она была беззащитна", "В комментариях так много людей говорят о том, что он изменился, и что мы не должны судить. Правда это или нет… этот человек сел здесь и рассказал миру, что он не сделал ни одного из поступков, в которых его обвиняли, и тем не менее, вот доказательство того, что он действительно совершил эти поступки. Проблема в том, что он предпринял попытку охоты на ведьм против женщин, которые его обвинили, и теперь, когда прозвучал сигнал, он признается в этих действиях", – пишут под видео.

Недавно окружной прокурор округа Лос-Анджелес заявил, что они не смогут привлечь Дидди к ответственности за нападение, поскольку срок давности истек. В Калифорнии он для простого нападения составляет один год, а для нападения при отягчающих обстоятельствах — три года. Судя по срокам, ни одно обвинение не могло быть предъявлено Дидди.

"Мучительное видео лишь еще раз подтвердило тревожное и хищническое поведение мистера Комбса. Слова не могут выразить мужество и стойкость, которые госпожа Вентура проявила, выступив и выявив это", – подчеркнули адвокаты девушки.

В прошлом году Кэсси подала в суд на Комбса, обвинив его в изнасиловании и ряде других правонарушений. В ноябре они урегулировали дело во внесудебном порядке, сумма не разглашается.

Ранее Фокус писал, что рэпера Шона "Дидди" Комбса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. В его особняках прошли обыски.