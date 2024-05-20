Ексбойфренд Дженніфер Лопес вибачився за побиття дівчини, але зазнав хейту (відео)

Незважаючи на те, що Комбс вибачається за свою поведінку, більшість фоловерів не повірили в його щирість.

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54-річний репер Шон "Дідді" Комбс, шокуючі кадри з яким, що б'ють ногами колишню дівчину Кессі Вентуру в готелі, облетіли мережу, вперше після їхньої публікації звернувся до своїх 20 мільйонів підписників Instagram. Пара зустрічалася з 2007 до 2018 року після зустрічі 2006 року, коли їй було 19, а йому 37, а інцидент трапився за два роки до розставання.

Музикант, який колись зустрічався з Дженніфер Лопес, заявив, що йому дуже складно "розмірковувати про найпохмуріші часи у своєму житті, але іноді доводиться це робити". За його словами, він "облажався".

"Я маю на увазі, що досяг дна, але я не виправдовуюся, моя поведінка в цьому відео непростима. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії в цьому відео, мені огидно. Мені було гидко тоді, коли я це зробив, і зараз я відчуваю огиду. Я пішов і звернувся по професійну допомогу, почав ходити на терапію, на реабілітацію. Довелося просити в Бога милості й благодаті. Мені дуже шкода. Але я прагну ставати кращим щодня. Я не прошу вибачення, мені щиро шкода", — сказав він.

Інцидент, що потрапив на камери, стався ще 2016 року в одному з готелів Лос-Анджелесу. На відео, отриманому CNN, видно, як репер без сорочки і з рушником, обгорнутим навколо талії, переслідує Кессі коридором готелю InterContinental у Century City. Коли вона спробувала увійти в ліфт, він схопив її за волосся і жбурнув на землю. Потім репер штовхнув її, коли вона нерухомо лежала на підлозі, а потім забрав дві дизайнерські сумки, з якими вона намагалася втекти. Дідді встав над нею, знову штовхнув її, а потім потягнув назад у їхню кімнату за толстовку.

Знаючи про те, що побиття потрапило на камери спостереження, музикант викупив запис за $50 тисяч і був упевнений, що про це ніхто не дізнається. Про це на судовому процесі розповіла сама потерпіла.

"Остання заява Комбса більше стосується його самого, ніж багатьох людей, яким він заподіяв шкоду. Коли Кессі та кілька інших жінок виступили із заявою, він усе заперечував і припустив, що його жертви жадали грошей. Те, що він був змушений "вибачитися" тільки після того, як його неодноразові заперечення виявилися неправдивими, показує його жалюгідний розпач, і його нещирі слова нікого не переконають", — сказала адвокат Кессі Мередіт Файретог.

Кадри побиття Кессі Вентури Комбс викупив у готелю за кругленьку суму

Зі свого боку підписники репера не повірили в щирість його вибачень.

"Але ти назвав її брехухою. Повернися в підпілля, будь ласка, і спасибі", "Я можу тільки уявити, що з нею трапилося після того, як ти затягнув її назад у кімнату", "Серійний хижак із підручника. Справедливість приходить. Універсальний закон. Святий Дух подбає про це для кожного з них", "Я не можу повірити, що є частина Інтернету, яка запитує, що вона зробила, щоб спровокувати його поведінку. Ви тягли і штовхали лежачу жінку. Вона була беззахисна", "У коментарях так багато людей говорять про те, що він змінився, і що ми не повинні судити. Правда це чи ні... ця людина сіла тут і розповіла світові, що вона не зробила жодного із вчинків, у яких її звинувачували, і, тим не менш, ось доказ того, що вона справді зробила ці вчинки. Проблема в тому, що він зробив спробу полювання на відьом проти жінок, які його звинуватили, і тепер, коли пролунав сигнал, він зізнається в цих діях", — пишуть під відео.

Нещодавно окружний прокурор округу Лос-Анджелес заявив, що вони не зможуть притягнути Дідді до відповідальності за напад, оскільки термін давності минув. У Каліфорнії він для простого нападу становить один рік, а для нападу за обтяжуючих обставин — три роки. Судячи зі строків, жодне обвинувачення не могло бути пред'явлено Дідді.

"Болісне відео лише ще раз підтвердило тривожну та хижацьку поведінку містера Комбса. Слова не можуть висловити мужність і стійкість, які пані Вентура проявила, виступивши і виявивши це", — наголосили адвокати дівчини.

Минулого року Кессі подала до суду на Комбса, звинувативши його в зґвалтуванні та низці інших правопорушень. У листопаді вони врегулювали справу в позасудовому порядку, сума не розголошується.

Раніше Фокус писав, що репера Шона "Дідді" Комбса звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях. У його особняках пройшли обшуки.