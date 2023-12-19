Экс-офицер ГРУ бежал в Нидерланды: в Офисе генпрокурора рассказали о сотрудничестве с ним

По словам руководителя департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, часть информации, которую предоставил Игорь Саликов подтвердилась — она поможет в расследовании военных преступлений России в Украине.

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В Офисе генерального прокурора подтвердили, что получили информацию от бывшего российского военного Игоря Саликова, который находится в Нидерландах и выразил желание предоставить данные о военных преступлениях России в Украине перед Международным уголовным судом. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире "Радио Свобода".

"Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который предоставляет нам показания о действиях России, начиная с 2013 года, по подготовке к открытому вторжению, особенности открытого вторжения", — заявил Белоусов.

По его словам, информация, предоставленная Саликовым, содержит данные о военных преступлениях, часть из которых уже нашла свое подтверждение, включая случаи убийств гражданских лиц в Киевской области.

Белоусов добавил, что правоохранители еще проверяют часть предоставленной информации, это требует времени в рамках расследования. Он выразил надежду, что эта информация будет важной для Международного уголовного суда и поможет выявить обстоятельства военных преступлений, совершаемых Россией в Украине.

Что известно про Игоря Саликова

Ранее журналисты "Системы" и "Схем" установили, что бывший военный РФ Игорь Саликов, обратившийся в Международный уголовный суд с информацией о преступлениях российской армии, является одним из учредителей российской частной военной компании "Редут".

18 декабря руководитель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что экс-майор Главного управления Генерального штаба России (ГРУ) и инструктор частной военной капании "Вагнер" прибыл в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах. При этом он не уточнил его имени. Бывший военный выразил готовность свидетельствовать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге о военных преступлениях, совершенных Россией на украинской территории: в период с 2014 по 2015 годы на Донбассе и в 2022 году, в ходе полномасштабного вторжения.

По информации медиа, 60-летний Игорь Саликов около 25 лет воюет в горячих точках, сначала в составе российской армии, а затем в ЧВК "Вагнер". Сейчас мужчина находится в Нидерландах и готов выступить в МУС с информацией о военных преступлениях со стороны Российской Федерации.

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Расстрел россиянами двух украинских пленных: Офис генпрокурора начал расследование

Нидерландские СМИ выяснили, что речь идет о 60-летнем Игоре Саликове, который 25 лет воевал в горячих точках — сперва в составе российской армии, а затем в ЧВК "Вагнер". Экс-офицер заявляет, что в 2022 году он отказался выполнять приказ о расстреле нескольких мирных жителей. По его утверждению, из-за этого он должен был быть предан военному суду, однако в итоге ему удалось покинуть Россию.

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Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал в интервью Фокусу, что росссийские войска используют тактику нацистов времен Второй войны, когда испольщуют украинских пленных в качестве "живого щита". По его словам, такие случаи не единичны.