Ексофіцер ГРУ втік до Нідерландів: в Офісі генпрокурора розповіли про співпрацю з ним

За словами керівника департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова, частина інформації, яку надав Ігор Саліков, підтвердилася — вона допоможе в розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.

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В Офісі генерального прокурора підтвердили, що отримали інформацію від колишнього російського військового Ігоря Салікова, який перебуває в Нідерландах і висловив бажання надати дані про воєнні злочини Росії в Україні перед Міжнародним кримінальним судом. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов в ефірі "Радіо Свобода".

"Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже більше ніж пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення щодо дій Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливостей відкритого вторгнення", — заявив Бєлоусов.

За його словами, інформація, надана Саліковим, містить дані про воєнні злочини, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, включно з випадками вбивств цивільних осіб у Київській області.

Білоусов додав, що правоохоронці ще перевіряють частину наданої інформації, це потребує часу в межах розслідування. Він висловив сподівання, що ця інформація буде важливою для Міжнародного кримінального суду і допоможе виявити обставини воєнних злочинів, що вчиняються Росією в Україні.

Що відомо про Ігоря Салікова

Раніше журналісти "Системи" і "Схем" встановили, що колишній військовий РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду з інформацією про злочини російської армії, є одним із засновників російської приватної військової компанії "Редут".

18 грудня керівник російського правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін повідомив, що ексмайор Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) та інструктор приватної військової компанії "Вагнер" прибув до Амстердама і попросив політичного притулку в Нідерландах. При цьому він не уточнив його імені. Колишній військовий висловив готовність свідчити перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі про воєнні злочини, скоєні Росією на українській території: у період із 2014 до 2015 року на Донбасі і 2022 року, під час повномасштабного вторгнення.

За інформацією медіа, 60-річний Ігор Саліков приблизно 25 років воює в гарячих точках, спочатку у складі російської армії, а потім у ПВК "Вагнер". Наразі чоловік перебуває в Нідерландах і готовий виступити в МКС з інформацією про воєнні злочини з боку Російської Федерації.

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Розстріл росіянами двох українських полонених: Офіс генпрокурора почав розслідування

Нідерландські ЗМІ з'ясували, що йдеться про 60-річного Ігоря Салікова, який 25 років воював у гарячих точках — спершу в складі російської армії, а потім у ПВК "Вагнер". Ексофіцер заявляє, що в 2022 році він відмовився виконувати наказ про розстріл кількох мирних жителів. За його твердженням, через це він мав бути підданий військовому суду, однак зрештою йому вдалося покинути Росію.

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Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів в інтерв'ю Фокусу, що російські війська використовують тактику нацистів часів Другої війни, коли використовують українських полонених як "живий щит". За його словами, такі випадки не поодинокі.