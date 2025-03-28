В этот раз не с ноги: Сальма Хайек в день рождения Квентина Тарантино пообещала угостить его текилой

Американский режиссер Квентин Тарантино, накануне отметивший 62-летие, получил очень неожиданное поздравление от 58-летней мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек. Звезда, сыгравшая в фильме 1996 года Королеву вампиров, напомнила ему не только о совместных съемках, но и о его любви к женским ногам.

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На своей странице в Instagram жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино опубликовала отрывок из первой части культовой трилогии Роберта Родригеса "От заката до рассвета", снятого по сценарию Тарантино, где она танцует перед ним эротический танец в бикини на столе, а он пьет с ее ноги текилу.

"С днем ​​рождения, #QuentinTarantino! Следующая порция текилы за мой счет. Только… на этот раз не с ноги", – подписала звезда свой пост.

В картине 1996 года Сальма сыграла Эсмеральду, больше известную как Сантанико Пандемониум или Королева вампиров. Изначально Эсмеральда была весьма доброй и нежной девушкой, которая любила своего отца, несмотря на его жестокость. Обратившись в Королеву вампиров и назвав себя Сантанико Пандемониум, героиня стала весьма высокомерной и кровожадной и всегда ставила себя выше других вампиров. Она возненавидела людей и воспринимала их лишь как пищу.

Сантанико Пандемониум в исполнении Сальмы Хайек была одобрена и критиками, и зрителями. В 2012 году журнал "Empire" опубликовал рейтинг самых сексуальных киногероинь, где Сантанико заняла 15 место из 25, а годом ранее в рейтинге интернет издания FashionTime "Топ-10: лучшие герои Роберта Родригеса" персонаж Хайек оказался на третьем месте.

В преддверии Хеллоуина 2009 года компания "Pearl & Dean" провела опрос по определению лучшего вампира в кино. Сантанико в исполнении Сальмы Хайек заняла восьмую позицию.

По отзывам большинства статей, чувственный танец, исполненный Сальмой Хайек, стал одной из самых запоминающихся сцен фильма "От заката до рассвета". В рейтинге журнала Playboy 10 лучших вампиров всех времен Сантанико оказалась пятой.

Ранее Фокус писал, что Квентин Тарантино однажды заплатил $10 тысяч, чтобы облизать ноги танцовщице.