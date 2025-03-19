Брюсу Уиллису — 70. Как тяжелобольной актер сейчас чувствует себя (фото, видео)

Уиллису сначала диагностировали афазию, а затем обнаружили деменцию. Последние годы он посвящает выздоровлению и семье.

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Румер Уиллис раскрыла состояние своего отца Брюса Уиллиса, который в последние годы страдает от деменции. Об этом старшая дочь легендарного актера рассказала в Instagram.

Еще в феврале 2023 года близкие Брюса рассказали, что у него диагностировали лобно-височную деменцию — через год после того, как он "отошел" от актерской деятельности из-за борьбы с афазией.

В соцсети фолловер спросил Румер: "Как дела у твоего папы?".

"У него все прекрасно, спасибо, что спросили", — сказала дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Затем Румер добавила: "На самом деле завтра у него 70-й день рождения, поэтому, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем рождения".

Румер Уиллис Фото: скріншот

В частности, актриса показала свою подросшую дочь Луэтту — единственную внучку Брюса Уиллиса. Румер призналась, что больше всего гордится ею.

Внучка Брюса Уиллиса Фото: скріншот

Отметим, что Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с 1987 по 2000 год и стали родителями троих детей: Румер, Скаут и Таллулы.

В 2009 году звезда "Крепкого орешка" женился на Эмме Хеминг. У пары также есть две дочери Мейбл, 12, и Эвелин, 10.

Брюс Уиллис с дочерьми от Деми Мур Фото: demimoore/instagram

Смешанная семья актера во время его борьбы с болезнью старается проводить как можно больше времени вместе.

Младшая дочь Брюса Таллула публично поздравила звездного папу с юбилеем.

"Поздравляю с 70-летием моего любимого друга! Ты свет, который никогда нельзя приглушить! Я люблю тебя и горжусь тем, что я твой ребенок", — написала она, показав архивное фото.

Брюс Уиллис

Тем временем Румер показала, как именинник танцует с Деми Мур. Вероятно, видео архивное.

"Король... Я люблю тебя, папа. Счастливого 70-го дня рождения", — написала старшая дочь актера.

Брюс Уиллис и Деми Мур

Напомним, Деми Мур показала фото с Брюсом Уиллисом.

Также Фокус писал о предстоящей женитьбе дочери Брюса Уиллиса.