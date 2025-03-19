Брюсу Віллісу — 70. Як важкохворий актор наразі почувається (фото, відео)

Віллісу спочатку діагностували афазію, а згодом виявили деменцію. Останні роки він присвячує одужанню та родині.

Related video

Румер Вілліс розкрила стан свого батька Брюса Вілліса, який останніми роками страждає від деменції. Про це старша донька легендарного актора розповіла в Instagram.

Ще в лютому 2023 року близькі Брюса розповіли, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію — через рік після того, як він "відійшов" від акторської діяльності через боротьбу з афазією.

У соцмережі фоловер запитав Румер: "Як справи у твого тата?".

"У нього все чудово, дякую, що запитали", — сказала донька Брюса Вілліса та Демі Мур.

Потім Румер додала: "Насправді завтра в нього 70-й день народження, тому, будь ласка, привітайте мого тата з днем ​​народження".

Румер Вілліс Фото: Скріншот

Зокрема, акторка показала свою підрослу доньку Луетту — єдину онуку Брюса Вілліса. Румер зізналася, що найбільше пишається нею.

Онука Брюса Вілліса Фото: Скріншот

Зазначимо, що Брюс Вілліс і Демі Мур були одружені з 1987 по 2000 рік і стали батьками трьох дітей: Румер, Скаут і Таллули.

У 2009 році зірка "Міцного горішка" одружився з Еммою Гемінг. У пари також є дві доньки Мейбл, 12, і Евелін, 10.

Брюс Вілліс з доньками від Демі Мур Фото: demimoore/instagram

Змішана сім'я актора під час його боротьби з хворобою намагається проводити якомога більше часу разом.

Менша донька Брюса Таллула публічно привітала зіркового тата з ювілеєм.

"Вітаю з 70-річчям мого улюбленого друга! Ти світло, яке ніколи не можна приглушити! Я люблю тебе та пишаюся тим, що я твоя дитина", — написала вона, показавши архівне фото.

Брюс Вілліс

Тим часом Румер показала, як іменинник танцює з колишньою дружиною Демі Мур. Ймовірно, відео архівне.

"Королю… Я люблю тебе, тату. Щасливого 70-го дня народження", — написала старша донька актора.

Брюс Вілліс та Демі Мур

Нагадаємо, Демі Мур показала фото з Брюсом Віллісом.

Також Фокус писав про майбутнє одруження доньки Брюса Вілліса.