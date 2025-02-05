Мати Б'янки Цензорі відреагувала на витівку доньки на "Греммі 2025"

Теща Каньє Веста не в захваті від пильної уваги журналістів до її сім'ї.

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Після того, як 30-річна Б'янка Цензорі, дружина американського репера Каньє Веста, роздяглася на церемонії вручення премії "Греммі 2025", чим шокувала гостей і журналістів, зросла увага не тільки до неї, а й до її родичів. Мати дівчини, Олександра Цензорі, розповіла Daily Mail Australia, що її сім'я просто намагається продовжувати жити якомога краще, не привертаючи до себе уваги.

"Ми просто звичайні люди, які живуть своїм життям настільки відокремлено, наскільки це можливо. Мені нічого сказати про Б'янку, спасибі", — заявила вона журналістам, які чекали на неї на виході з її будинку в Альфінгтоні, на північному сході Мельбурна.

Жінка відмовилася коментувати вчинок своєї дочки або її стосунки з чоловіком-репером.

Одягнувши сонцезахисні окуляри за $500 і тримаючи в руках разючу сумочку Hermès Birkin вартістю 28 833 австралійських долари ($18 019), мама Б'янки попрямувала до свого Mercedes.

У цей час батько дівчини, Елія "Лео" Цензорі, поїхав на роботу на своїй вантажівці, залишивши дружину і дочку Анджеліну Цензорі розбиратися з цікавими ЗМІ.

У жовтні Олександра потрапила в заголовки газет не зі своєї вини, коли з'ясувалося, що Каньє нібито сказав своїй дружині, що хоче зайнятися сексом з її матір'ю. Про це у своєму позові заявила його експомічниця і колишня зірка OnlyFans Лорен Пішотта, яка звинуватила Каньє в червні за ймовірні сексуальні домагання і переслідування її, коли вона працювала на нього в 2021–2022 роках.

Поведінку сестри побічно прокоментувала 20-річна Анджеліна Цензорі. У сторіс соцмережі вона розмістила кадри роздягання Б'янки на червоній доріжці.

Раніше повідомлялося, що після витівки дружини репера її ім'я опинилося на першому місці в пошукових запитах, обійшовши переможців "Греммі 2025". Як відомо, на церемонії пара не затрималася, оскільки одразу після оголення дівчини їх попросили на вихід.

Нагадаємо, Каньє Вест повідомив, що в нього діагностували аутизм.