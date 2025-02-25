Каньє Вест і Б'янка Цензорі вирішили, що робити зі своїм шлюбом

Пара вирішила, що не готова відмовитися одне від одного.

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47-річний американський репер Каньє Вест і його 30-річна дружина Бьянка Цензорі, чутки про прийдешнє розлучення яких нещодавно облетіли всі ЗМІ, вирішили дати своєму шлюбу другий шанс, пише Page Six. За інформацією інсайдера, пара дійсно збиралася розлучитися, але, взявши певний час на роздуми, хоче спробувати реанімувати стосунки.

Інформатор додав, що подружжя "вирішило знову одружитися" після "безлічі розмов" останніми днями.

Поживши деякий час окремо, вони дійшли висновку, що "не готові відмовитися одне від одного", стверджує джерело.

Найактивніше інформація про те, що сімейний союз Каньє Веста на межі, з'явилися після того, як Б'янка вийшла на червону доріжку "Греммі" в повністю прозорій сукні на голе тіло. Її вона одягла за наполяганням чоловіка, хоча їй хотілося вибрати більш комфортне вбрання.

Олії у вогонь підлили й антисемітські пости репера, якими той вибухнув через кілька днів після скандалу на премії. Вест заявив: "Я люблю Гітлера" і "Я нацист" у потоці образливих постів, і навіть оголосив, що продаватиме футболку, прикрашену свастикою.

Генеральний директор і національний директор Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт заявив, що антисемітські настрої Каньє "абсолютно небезпечні".

Пізніше Вест сказав, що деактивує свій акаунт X, подякувавши Маску за те, що той дозволив йому висловитися. Зі свого боку Ілон підтвердив видалення сторінки Каньє, проте через кілька днів вона знову запрацювала.

Нещодавно Бьянка разом із чоловіком відвідала прем'єру фільму про себе. Подейкують, що він обійшовся в $26 мільйонів. Проєкт розповідає про те, що "сором через наготу не є природним для людей" і що "непристойність існує тільки у свідомості".

Основна частина фільму була знята в Японії, але, як повідомляється, зйомки продовжилися в інших місцях після того, як Вест і Цензорі покинули країну. Пізніше музикант поділився в соцмережі постером картини, на якому Б'янка зображена лежачою на підлозі і повністю оголеною.

Раніше Фокус писав про переломний момент у шлюбі Каньє Веста і Бьянкі Цензорі.