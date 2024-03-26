"Вона така ж актриса, як і Каньє", — інсайдер про поведінку Б'янки Цензорі

Б'янка Цензорі повністю поділяє ідеї Каньє і разом з ним експериментує.

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29-річна Бьянка Цензорі, дружина 46-річного репера Каньє Веста, не така вже й жертва контролю з боку чоловіка, як багато хто думає, і прекрасно розуміє, що робить і для чого. Про це таблоїду Page Six розповів інсайдер з оточення пари.

За його словами, Вест вважає неймовірно убогий гардероб своєї дружини "мистецтвом перформансу".

"Люди плутають творчість Б'янки. Вона феноменальна особистість, феноменальна актриса, здатна розважати публіку. Вона артистка-перформанс. Б'янка така ж артистка, як і Йе", — заявило джерело.

Нещодавно репер опублікував фото дружини в білих мереживних колготках і білих босоніжках на високих підборах, що лежить на величезному ліжку з білою білизною. Перед обличчям вона тримає телефон.

Малік Юсеф, музичний партнер Веста, прокоментував знімок.

"Я думаю, це Йе каже: "Моя с*ка живе в розкоші, я не знаю, що ви всі робите сьогодні, але я сподіваюся, що ви всі просто розслабляєтеся, як і я. Це моя справа... Вона сама приймає рішення про те, як одягатися. Я думаю, що вона і Вест експериментують разом і кажуть: "Гей, це прекрасно""", — каже він.

Раніше інформатори стверджували, що Б'янка — не просто муза Веста, а й його діловий партнер.

"Бьянка — важлива частина управлінської команди. Вона значною мірою контролює бізнес. Вона є старшим радником Йе та старшим креативним і бізнес-консультантом усієї команди. Вона взаємодіє з людьми незалежно від Йе. Б'янка має великий вплив — вона допомагає контролювати дизайн, кому ми продаємо, з ким співпрацюємо. Вона повністю в собі", — повідомили люди, які працюють із брендом репера.

Раніше Фокус писав, для чого Каньє так зухвало одягає свою дружину. Не обійшлося в цьому питанні і без Кім Кардаш'ян.