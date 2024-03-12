Усе під контролем: Б'янка Цензорі розвіяла побоювання родичів і друзів

Б'янка — повноправний партнер Каньє Веста. На ній зав'язаний практично весь бізнес репера, і від його імені вона вирішує чимало ділових питань.

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Бьянка Цензорі знає, що робить і не перебуває під контролем свого чоловіка Каньє Веста. Про це з посиланням на інсайдерів повідомляє Daily Mail. За словами джерел, дівчина в курсі побоювань рідних і друзів щодо надмірного контролю Каньє над нею, і запевняє, що це не відповідає дійсності.

Так, один з інформаторів стверджує, що у Б'янки є "план гри", коли справа доходить до її трюків, що привертають увагу. Її епатаж на публіці не є наслідком примусу.

"Б'янка розмовляла зі своєю сім'єю і говорила друзям те саме відтоді, як була востаннє вдома, а саме, що вона знає, що робить, і тримає все під контролем", — цитує таблоїд слова джерела.

Хоча багато хто вважає, що висхідна зірка моди просто стала "трофейною дружиною" Веста, Б'янка вже давно працює з Каньє над побудовою його імперії. Крім того, що з листопада 2020 року очолює архітектуру бренду Yeezy, вона значиться співвласницею і менеджеркою компанії Oxpaha LLC, яку артист заснував у жовтні 2023 року.

Епатаж — частина ділової стратегії Б'янки Цензорі Фото: Getty

"Вона багато вклала у свій шлюб із Каньє, і її план гри починає ставати очевидним. Вона володіє його лінією одягу, музикою (вона єдина модель у його останньому відео і на обкладинці Vultures), інвестиціями в нерухомість і багатьом іншим. Вона дуже розумна жінка, і, схоже, вона так само захоплена своїми обурливими вбраннями, як і він. Вона завжди була ризикованою, але знає, що це її хвилина, яка не триватиме вічно", — пояснила людина з близького оточення пари.

Компанія Oxpaha не порожній звук для подружжя. Усі нещодавні заявки Каньє на товарні знаки, включно з предметами одягу, які були використані для випуску його альбому, були подані в цій компанії. Крім того, комерційну будівлю площею майже 700 квадратних метрів на Мелроуз-авеню в Західному Голлівуді, яку, як вважають, Вест використовуватиме як багатофункціональний об'єкт для свого модного і музичного бізнесу Yeezy, також було куплено торік під управлінням Oxpaha.

Б'янці чоловік надав спеціальну довіреність на операцію з нерухомістю, що підкреслює її важливість у ділових відносинах репера. Вона також протягом багатьох років значилася діловим партнером групи VZW Acquisition.

Раніше Фокус писав, що батько Б'янки Цензорі хоче викликати Каньє Веста на серйозну розмову після скандальних виходів його дочки на публіку.