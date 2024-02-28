Б'янка Цензорі вийшла у світ у напівпрозорих колготках на голе тіло (фото)

З кожним виходом у світ образи Б'янки стають дедалі скандальнішими. Водночас Каньє Вест традиційно одягнений з ніг до голови.

Related video

Коли Каньє Вест говорив, що у 2024 році його дружина Б'янка Цензорі не носитиме жодних трусів, він, як виявилося, не жартував. Що далі, то її образи дедалі вульгарніші та відвертіші, і навіть на публіці вона вже не соромиться з'являтися без спідньої білизни. На сьогодні найекстремальнішим виходом дівчини стала її поява в Парижі, де вона з'явилася на вулиці в короткій хутряній шубі та чорних капронових колготках на голе тіло, пише Daily Mail.

Б'янка навіть не намагалася прикрити сідниці і промежину, коли вийшла з позашляховика і попрямувала тротуаром, де було багато інших людей.

На ній також не було сорочки або бюстгальтера під укороченою шубою.

Що стосується Каньє, то, на відміну від своєї дружини, він був одягнений з ніг до голови в чорний ансамбль, включно з парою рукавичок зі спандекса.

Пару супроводжували охоронці з команди безпеки Веста.

Подружжя повечеряло в ресторані Ferdi після дня, проведеного за покупками в магазині Fendi в Парижі, де дівчина також красувалася в одних колготках і водолазці на голе тіло.

Буквально день тому її бачили в компанії падчерки Норт Вест. Цензорі врахувала прохання Кім Кардаш'ян і одяглася трохи пристойніше поруч із дитиною, вирушивши з Норт у ресторан швидкого харчування в куртці оверсайз і капронових колготках.

Батьки і друзі Б'янки не на жарт стривожені тим, який вигляд і як поводиться дівчина. За їхніми словами, вона змінилася до невпізнання і повністю підкорилася Каньє, який хоче зробити з неї радикальну копію Кім Кардаш'ян.

Але коли Вест був одружений з Кім, він, навпаки, часто дорікав дружині в тому, що вона одягається надто відверто, хоча до таких сміливих образів, як Б'янка, її попередниця ніколи не доходила.

Раніше Фокус писав, що на модний показ у Парижі Б'янка приїхала в шкіряному боді на голе тіло і весь час притримувала вбрання, щоб не показати нічого зайвого.