"Мой это ребенок или нет": Илон Маск раскрыл сумму, которую платит за 13-го наследника (фото)

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что платит матери своего 13-го ребенка, которого назвали инициалами "R.S.C.", 500 тысяч долларов в год.

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Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

Маск и писательница Эшли Сент-Клер готовятся к судебному противостоянию из-за опеки над ребенком, а сейчас публично ссорятся в сети.

В частности, миллиардер заявил, что сомневается в своем отцовстве. Впрочем, озвучил сумму алиментов, которые платит на содержание ребенка.

"Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против это узнать. Для этого не нужен судебный ордер. Несмотря на то, что я не знаю точно, я заплатил Эшли $2,5 миллиона и плачу ей $500 тысяч в год", — написал Илон Маск.

Тем временем писательница ему ответила.

"Илон, мы просили тебя подтвердить отцовство путем проведения теста еще до даже того, как наш ребенок (которому ты дал имя) родился. Ты отказался", — написала Эшли.

Илон Маск с ребенком от Эшли Сент-Клерк Фото: Соцсети

"И ты не платишь деньги "мне", ты посылал финансовую поддержку своему ребенку, решив, что это нужно... пока не отобрал большую часть ее, чтобы удерживать контроль и наказать меня за "непослушание". Но на самом деле ты наказываешь только своего сына", — добавила она.

Более того, Сент-Клер назвала ироничным то, что миллиардер пытается "заткнуть" ее через суд, тогда как сам использует собственную соцсеть Х, чтобы распространять унизительные месседжи о ней и ребенке.

"Америке нужно, чтобы ты повзрослел, ты, капризный инфантил", — подытожила мама сына Илона Маска.

13-й ребенок Илона Маска

Основатель SpaceX официально не признал сына, родившегося осенью 2024 года, своим, и 21 февраля 2025 года Эшли Сент-Клер подала иск об установлении отцовства и опеке в суд Нью-Йорка, заявив, что Маск приказал ей держать ребенка в тайне, а затем сбежал от нее и их наследника в разгар переговоров об алиментах, вынудив ее выйти на публику и обратиться в суд.

После того, как дело стало публичным, бизнесмен "отомстил", сократив ее выплаты вдвое "в одностороннем порядке".

Впоследствии Эшли говорила, что Илон хочет забрать у нее ребенка.

Напомним, Эшли Сент-Клерк заявила, что ей пришлось продать свой автомобиль Tesla после того, как миллиардер урезал ее алименты вдвое.

Также Фокус писал о неожиданном заявлении трансгендерной дочери Илона Маска. Вивиан Дженна Уилсон призналась, что не знает, сколько у нее братьев и сестер на самом деле.