"У меня их четверо": трансгендерная дочь Илона Маска сделала неожиданное заявление

По словам Вивиан, она не считает братьями и сестрами детей отца от других женщин и большинство из них даже никогда не видела.

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20-летняя Вивиан Дженна Уилсон, трансгендерная дочь техномагната Илона Маска, призналась, что не знает, сколько у нее братьев и сестер на самом деле. Об этом она рассказала в интервью журналу Teen Vogue. Слова девушки прозвучали после того, как СМИ сообщили, что миллиардер стал отцом в 14-й раз, а детей ему родили четыре разные женщины.

По словам Уилсон, она не считает всех детей своего отца своими братьями и сестрами, а признает только тех, кто родился в браке Илона с его первой женой Джастин, матери Вивиан.

"Ну, у меня их четверо. Я старше всех. Но когда мы ссорились, это было не совсем словами. Было много… У меня четверо братьев. На этом мы остановимся, дорогая", – отвечает девушка, когда ее спрашивают о братьях, имея в виду четверых детей Маска от Джастин Уилсон.

Когда у нее поинтересовались, в хороших ли у нее отношениях со своими братьями и сестрами, Уилсон откровенно ответила: "Это вопрос".

Фото: Teen Vogue

"Я скажу, что на самом деле не знаю, сколько у меня братьев и сестер, если считать единокровных. Это просто забавный факт. Это действительно хорошо для двух правд и одной лжи. Я узнала о Шивон Зилис в то же время, что и все остальные. До этого я понятия не имела, кто она", — говорит она, имея в виду троих детей Маска и Зилис.

О том, что канадская певица Граймс родила Маску второго ребенка, Вивиан узнала после сообщения на Reddit:

"Какое-то время мы с Граймс не особо общались, потому что я не общалась ни с кем из семьи, и это по-прежнему так".

Уилсон говорит, что не следит за этой стороной своей семьи, как и ее мать Джастин.

"Она разведена, девчонка. Так что да. Мне на самом деле плевать, что они делают. Это не моя проблема, ясно? Я видела X один раз, когда он был совсем маленьким", – подчеркнула Уилсон, имея в виду четырехлетнего брата X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв), самого медийного из всех детей старшего советника Дональда Трампа.

Маск впервые стал отцом в 2002 году, когда его бывшая жена Джастин родила сына Неваду Александра, который умер во сне в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Затем у них родились еще пятеро детей: близнецы Вивиан и Гриффин (20 лет) и тройняшки Кай, Саксон и Дамиан, которым сейчас 19 лет. Уилсон рассказывала, что ее родители воспользовались ЭКО с заранее определенным полом, чтобы родились мальчики.

В 2020 году, через два года после того, как Маск начал встречаться с Граймс, они объявили о рождении сына, что у них родился первый ребенок, X Æ A-Xi. У бывшей пары есть еще двое детей: девочка, Экса Дарк Сидерэль, и мальчик, Техно Механикус. Эти дети родились от суррогатной матери уже после того, как пара рассталась. Сейчас певица судится с миллиардером за опеку над сыновьями и дочерью.

За несколько недель до рождения второго ребенка Граймс генеральный директор технологической компании также тайно стал отцом близнецов, Страйдера и Азура, от Шивон Зилис, директора по специальным проектам компании Neuralink, которая принадлежит Илону. В феврале 2024 года у пары родилась дочь Аркадия. Со всеми тремя детьми и их матерью Маск недавно появился в Белом доме.

В феврале 2025 года писательница Эшли Сент-Клер рассказала, что у них с Маском родился ребенок.

14-го малыша, сына Селдона Ликурга Илону родила все та же Шивон Зилис.

Ранее Фокус писал, что Вивиан назвала отца серийным прелюбодеем.